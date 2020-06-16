2020-06-16T15:23:45+03:00
Общество

Полиция задержала москвича, который на большом экране аэропорта Казани запустил порно

Мужчине теперь грозит до 6 лет лишения свободы [фото]
Лика ИСАЕВА
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Порно-трансляция была запущено поздно вечером после того, как большинство пассажиров уже покинули аэропорт.Порно-трансляция была запущено поздно вечером после того, как большинство пассажиров уже покинули аэропорт.Фото: Рамиль ГАЛИ
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В День России 2002 в аэропорту Казани на большом сенсорном экране терминала одного из банков ни с того ни сего начали показывать порно. Дело было уже вечером и трансляцию как немногочисленные пассажиры, так и сотрудники аэропорта заметили только ночью. Очевидцы засняли показ откровенного кино и выложили запись в соцсети.

Ролик транслировался чуть ли не всю ночь, пока это не заметили сотрудники аэропорта. Фото: соцсети

Ролик транслировался чуть ли не всю ночь, пока это не заметили сотрудники аэропорта.Фото: соцсети

Историей с публичной демонстрацией порно в День России 2020 заинтересовались полицейские. Они вышли на след компании из четверых мужчин в возрасте от 25 до 33 лет. Было установлено, что приятели, прилетев в Казань из Москвы, одним из первых посетили банковский терминал в аэропорту. Покрутились около него и ушли. После них там на сенсорном экране и началась та самая порно-трансляция.

«Шутников» вскоре нашли и сопроводили в отдел полиции. Там мужчинам сообщили, что по факту такой шалости в аэропорту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В итоге выяснилось, что порно-трансляцию на большом экране запустил один из приятелей – житель Москвы. Мужчина воспользовался уязвимостью программного обеспечения банковского терминала и запустил на нем фильм для взрослых. Остальные трое его приятелей сейчас проходят по этому уголовному делу как свидетели.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, «хакер» был задержан, но позже на время следствия его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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