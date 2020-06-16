2020-06-16T18:57:32+03:00
Происшествия

Октоберфеста не будет: в Татарстане перевернулась фура с пивными кегами

Это сообщение всполошило пользователей соцсетей, которые предрекали пробку из-за любителей бесплатного пенного
Лика ИСАЕВА
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На дорогу высыпалось несколько десятков емкостей для пенного напитка.На дорогу высыпалось несколько десятков емкостей для пенного напитка.Фото: соцсети
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В этот вторник, 16 июня, посреди бела дня на трассе М-7 «Москва-Уфа» возле села Шали Пестречинского района Татарстана перевернулась фура с пивными кегами. В результате ДТП борта прицепа не выдержали их натиска и металлические емкости с лязгом посыпались на дорогу – несколько десятков. Пострадавших нет. По предварительным данным, на одном из поворотов водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Пока сотрудники ГИБДД разбирались в причинах произошедшего, очевидцы засняли фуру и выложили снимки в соцсети. Фотография вызвала фурор среди интернет-пользователей, явно неравнодушных к пенным напиткам. Помимо вопросов: «Куда подъезжать?», посыпались различные комментарии:

«А живого пива нет случайно, для друга спрашиваю».

«Ура выходные посреди недели. Берем шашлыки и на М-7 срочно»

«Сейчас все, пробка будет, многие уже выехали»

«Наверно это мой рай!»

«Октоберфест начинается...»

Но нет, Октоберфеста не будет. Дело в том, что все выпавшие на дорогу пивные кеги оказались пусты. Фура перевозила просто тару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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