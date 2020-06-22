Ставим рекорды с Ростсельмаш…и получаем кроссовер
Машина лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репутацию «вездепроходимого», - это как раз то, что нужно для разъездов по полям и весям. Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в новом обличье: все та же короткая база и простая конструкция, но современный стильный экстерьер и интерьер, а также достойный уровень комфорта. Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?
14 апреля 2020 года Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» с потрясающим вознаграждением: 30 единиц новеньких LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. И вы тоже можете получить такую машину.
Кто участвует?
Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:
- тракторы серии RSM 2000 - модификации RSM 2375 | 2400;
- зерноуборочные комбайны серии ACROS - ACROS 550 | 585 | 595 Plus;
- зерноуборочные комбайны серии TORUM - TORUM 750 | 785;
- зерноуборочный комбайн RSM 161;
- кормоуборочные комбайны серии RSM F.
В чем соревнуемся?
Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях. Причем подать показания можно в любой или во всех сразу:
зерноуборочные комбайны:
- намолот;
кормоуборочные комбайны:
- количество заготовленной кормовой массы;
тракторы:
- культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление;
- производительность;
- топливная экономичность.
Нет, вы не опоздали! Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 года. Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 года.
Что нужно сделать?
1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию.
2. Работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных.
3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ.
4. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30.11.2020.
И… приятный сюрприз: все участники получат от компании Ростсельмаш гарантированное вознаграждение - «Набор механизатора».
Подробности можно узнать у вашего дилера. Желаем удачи!