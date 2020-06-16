2020-06-16T18:57:32+03:00
Общество

В Казани открываются крупные специализированные выставки, но уже в новом формате – онлайн

Три из них начнут свою работу уже в эту среду
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С 17 по 19 июня на онлайн-платформе ВЦ «Казанская ярмарка» пройдут сразу 3 онлайн-выставки: «Волгастроэкспо», «Дортрансэкспо» и «Безопасность.Связь.Интернет». Здесь все, как на привычных оффлайн мероприятиях, только объем информации и скорость коммуникаций в разы больше.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерства цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан, НО Фонд Развития Центра Разработки и Коммерциализации Новых Технологий «Сколково» и других.

На открытии онлайн выставки, 17 июня в 10.00 часов, с приветственным словом выступят: Файзуллин Ирек Энварович - Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Гимаев Ильшат Сахапович - заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Технические возможности онлайн платформы позволяют всем желающим присоединиться к любому мероприятию в рамках деловой программы выставки, стать слушателем прямой видеотрансляции, задать вопросы спикеру и получить обратную связь.

Учитывая специализацию выставок, организаторы приглашают к участию специалистов строительной и дорожной отраслей, IT технологий и промышленной безопасности.

Познакомиться с компаниями и их новинками, а также принять участие в бесплатных вебинарах, конференциях или провести деловые переговоры с потенциальными партнерами в режиме реального времени можно будет прямо со своего рабочего места или из дома, ощутив все преимущества онлайн формата.

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