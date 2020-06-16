2020-06-16T11:59:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом

Большинство больных - жители Йошкар-Олы
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 2462 случая COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 2462 случая COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых зараженных - жители Йошкар-Олы (12 человек). Оставшиеся из Моркинского района (9), Волжска (6), Медведевского района (5), Советского района (4), Звениговского района (2), Мари-Турекского района (2), Волжского района (1), Горномарийского района (1) и Козьмодемьянска (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 2462 случая COVID-19. На данный момент 2198 инфицированных выздоровели, 19 - скончались.

По данным местного Минздрава, в инфекционных стационарах республики сейчас лечится 631 человек. У 612 из пациентов диагностирована пневмония, а у 227 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 148 больных, в состоянии средней степени тяжести - 473, в состоянии легкой степени тяжести - 10. Известно также, что к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов, еще 246 - нуждаются в кислородной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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