В Марий Эл зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых зараженных - жители Йошкар-Олы (12 человек). Оставшиеся из Моркинского района (9), Волжска (6), Медведевского района (5), Советского района (4), Звениговского района (2), Мари-Турекского района (2), Волжского района (1), Горномарийского района (1) и Козьмодемьянска (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 2462 случая COVID-19. На данный момент 2198 инфицированных выздоровели, 19 - скончались.

По данным местного Минздрава, в инфекционных стационарах республики сейчас лечится 631 человек. У 612 из пациентов диагностирована пневмония, а у 227 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 148 больных, в состоянии средней степени тяжести - 473, в состоянии легкой степени тяжести - 10. Известно также, что к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов, еще 246 - нуждаются в кислородной поддержке.