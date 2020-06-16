В Чувашии коронавирус диагностировали еще 74 людям

С начала пандемии в Чувашии коронавирусом заразилось 4186 человек. О 73 последних больных стало известно сегодня, 16 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

На данный момент 2261 ранее инфицированный выздоровел, 18 - скончались. Под медицинским наблюдением находится 1071 человек. С начала исследований проведено порядка 81,7 тысяч тестов на COVID-19.

По данным местного Минздрава, свободными в регионе остаются 153 койки (из 1663) для лечения пациентов с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 пациент.