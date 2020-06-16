За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 147 случаев коронавируса. Вместе с тем накануне в регионе были выписаны 122 ранее зараженных человека, а трое больных - скончались. Такие цифры во вторник. 16 июня, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии глава области Сергей Морзов публиковал на своих страницах в социальных сетях видеоотчеты о происходящем, но уже несколько дней их нет.

Отметим, что в регионе в общей сложности заразились 4195 человек, 1409 из которых уже выздоровели, а 24 - скончались. По данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 5543 пациента. Проведено более 87,5 тысяч тестов на COVID-19.