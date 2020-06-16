2020-06-16T10:55:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области выявили еще 147 случаев коронавируса

Также в регионе накануне скончались трое ранее зараженных человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе в регионе заразились 4195 человек, 1409 из которых уже выздоровели, а 24 - скончались.С начала пандемии в регионе в регионе заразились 4195 человек, 1409 из которых уже выздоровели, а 24 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 147 случаев коронавируса. Вместе с тем накануне в регионе были выписаны 122 ранее зараженных человека, а трое больных - скончались. Такие цифры во вторник. 16 июня, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии глава области Сергей Морзов публиковал на своих страницах в социальных сетях видеоотчеты о происходящем, но уже несколько дней их нет.

Отметим, что в регионе в общей сложности заразились 4195 человек, 1409 из которых уже выздоровели, а 24 - скончались. По данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 5543 пациента. Проведено более 87,5 тысяч тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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