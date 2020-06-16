2020-06-16T10:42:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заразились еще 43 человека

18 из них были госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в республике COVID-19 заразились более 4 тысяч человек.С начала пандемии в республике COVID-19 заразились более 4 тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 43 случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19 человек). Остальные из Набережных Челнов (4), Высокогорского района (4), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (3), Актанышского района (2), Лаишевского района (2), Лениногорского района (2), Кукморского района (1), Пестречинского района (1) и Тюлячинского района (1).

- Один случай завозной, остальное – контактные. 18 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди зараженных три человека от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 9 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет, 6 - от 80 до 90 лет и 2 - старше 90 лет.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразился 4001 человек. По данным регионального операштаба на данный момент 2835 человек выздоровели, 11 - скончались. В то же время федеральный штаб говорит о 3624 выздоровевших и 10 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновской области наркомана-экс-протоиерея, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию на 4,6 года
В Казани нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку
В Казани 11-летний велосипедист упал с моста в овраг
Подтвердили квалификацию «инженер путей сообщения»
В Татарстане спасли лосиху, попавшую в глубокий канал
В Новочебоксарске утонул 15-летний подросток
Администрация Чебоксар ищет перевозчиков на два автобусных маршрута
В Ульяновской области лихач на иномарке врезался в дорожный знак: погиб пассажир
В Чебоксарах после капремонта открылась первая поликлиника Городского клинического центра
Два университета Казани попали в рейтинг российских технических вузов по уровню зарплат выпускников
Полиция Казани разыскивает "прекрасную русскую девушку", выманившую у жителя Польши почти 1,9 миллиона рублей
В Набережных Челнах байкер насмерть разбился на "левом" мотоцикле
Деревни и села Чувашии получат по 100 тысяч рублей в честь 100-летия автономии республики
В Казани дети устроили разборки с ножами: прокуратура закончила проверку по данному факту
Пожар в девятиэтажке Казани: одного человека спасли
В 2020 году в Чебоксарах построят три новых дороги
В ЦСКА не прижился, "Уралу" пригодился: Лучший бомбардир КАМАЗа перешел в клуб Премьер-Лиги
В Татарстане в дачном домике сгорела пенсионерка
Из РКБ Казани выписали двойняшек, родившихся от мамы с коронавирусом
В Марий Эл временно перекроют Сернурский тракт
Призовой фонд турнира по киберспорту Mobile Open Cup 2020 составляет 2,1 миллиона рублей
«Безобразное состояние»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал парк «Амазония»