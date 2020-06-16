В Татарстане коронавирусом заразились еще 43 человека

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 43 случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19 человек). Остальные из Набережных Челнов (4), Высокогорского района (4), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (3), Актанышского района (2), Лаишевского района (2), Лениногорского района (2), Кукморского района (1), Пестречинского района (1) и Тюлячинского района (1).

- Один случай завозной, остальное – контактные. 18 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди зараженных три человека от 18 до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 9 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет, 6 - от 80 до 90 лет и 2 - старше 90 лет.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразился 4001 человек. По данным регионального операштаба на данный момент 2835 человек выздоровели, 11 - скончались. В то же время федеральный штаб говорит о 3624 выздоровевших и 10 скончавшихся.