КАНДИДАТЫ НА НИЗКОМ СТАРТЕ

На прошлой неделе в Чувашии назначили выборы главы республики. Они станут уникальными: никогда еще предвыборная кампания не начиналась в режиме противоэпидемических ограничений. Важнейшим вопросом к участникам предвыборной гонки станут вопросы об их действиях во время вспышки коронавируса и о том, что они могут предложить избирателям на выходе из эпидемии.

В этом контексте перспективны позиции исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева. Показывать свою управленческую состоятельность, умение работать в кризисных ситуациях ему пришлось буквально с первых дней после своего назначения на новый пост. Коронавирус пришел в Чувашию тогда, когда только началось формирование новой команды, намечались самые первые ее шаги.

Николаев сумел справиться с этим вызовом, выдержав разумный баланс между ограничительными мерами и необходимостью обеспечить функционирование экономики, соцсферы и власти в республике. Он отказался от избыточных ограничений, вызвавших массовое недовольство в ряде других регионов. При этом его команде удалось удержать контроль над ситуацией, обеспечив невысокий уровень заболеваемости и низкую смертность.

Комплекс противовирусных мер оказался эффективным. Удалось оперативно развернуть дополнительные койки, установить аппараты искусственной вентиляции легких, обеспечить дополнительные федеральные и региональные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. Николаев решил не закрывать на время пандемии крупные предприятия. Они продолжили работу, хоть и с ограничениями. Это позволило уберечь от коллапса экономику республики, которую Николаев принял в глубоко депрессивном состоянии. Сотням тысяч людей сохранили зарплаты.

Николаеву удалось реально сплотить вокруг себя множество самых разных людей и движений. Идея о необходимости помогать друг другу, поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации объединила жителей Чувашии. Серьезной силой стало волонтерское движение, огромную поддержку нуждающимся оказал бизнес. Общественную инициативу волонтеров и благотворителей «Вместе.Перле» Олег Николаев назвал своим главным социальным активом. Он уже заявил, что всерьез рассчитывает на нее и после пандемии, когда встанет вопрос о развитии республики.

Инициативы Николаева нашли поддержку в «родной» для него «Справедливой России» и доминирующей в регионе ЕР. Другие политические силы показали себя не столь конструктивными. Коммунисты не сочли нужным включаться в движение «Вместе.Перле», а выстроить собственную сеть взаимопомощи не сумели. Несколько показательных акций от КПРФ никак не повлияли на ситуацию. Привычная критика властей и заведомо невыполнимые предложения раздать всем денег выглядели смешно. Еще сомнительнее проявили себя ЛДПР и непарламентская оппозиция: они не нашли ничего лучше, как разразиться критикой в адрес волонтеров, пытаясь упрекать их в самопиаре.

Выборы пройдут на фоне социального и экономического кризиса, неизбежного после ограничительных мер. Только критика власти не поможет оппозиционным кандидатам. На этот раз им придется предъявить планы по выходу из ситуации, обозначить ресурсы, которые они могут задействовать. Ни у одной оппозиционной силы этого нет. Не случайно оппозиционеры уже предложили перенести выборы на неопределенный срок: сейчас конкуренция с Николаевым им невыгодна.

Тем временем Николаев проанонсировал свою программу социально-экономического развития Чувашской Республики, которая готовится с привлечением ведущих федеральных и республиканских экспертов. Волонтеры и предпринимательское сообщество дееспособны и отмобилизованы.

Выборы покажут, какая из стратегий будет выигрышной.