Заключай соцконтракт: в Чувашии действуют меры поддержки предпринимательства для лиц, оказавшихся в непростой жизненной ситуации

Житель Чебоксарского района Дмитрий Петров занимается ковкой металлических изделий, изготавливает ворота и заборы. Ремесло недешевое, ведь помимо собственно металлов мастеру требуются дорогостоящий инструментарий, станки. А уж тем более немалые вложения нужны, если переводить дело из нестабильных частных заказов в постоянно действующее производство с налаженным сбытом.

Поэтому Дмитрий интересовался возможностью государственной поддержки открытия бизнеса, а пока состоял на учете в центре занятости населения в качестве безработного. Однажды такая возможность нашлась - в интернете Петров узнал о том, что в Чувашии можно получить денежные средства для ведения собственного дела. Поддержка осуществляется в рамках проекта по заключению социального контракта для предпринимательства и предполагает единовременную помощь до 250 тысяч рублей

Следующим шагом для Дмитрия стало обращение в отдел социальной защиты

населения по его месту жительства с заявлением. По словам мужчины, процедура оформления социального контракта оказалась несложной и недолгой по срокам. А условия и требования для заключения соцконтракта приятно удивили его своей простотой.

И вот 250 тысяч получены. Кованых дел мастер потратил их на приобретение нужного оборудования: купил отечественного производства кузнечный и распиловочный станки. Теперь предприниматель планирует открыть свою торговую точку для сбыта изделий - разумеется, после снятия ограничений в связи с пандемией. Также Петров рассчитывает набрать работников и собственными силами закупить дополнительное оборудование, с тем чтобы выйти на увеличение объема производства.

Дмитрий далеко не единственный человек, которому практика заключения соцконтрактов для ведения бизнеса помогла открыть и в будущем поможет, возможно, расширить собственное производство. На данный момент в Чувашии такой возможностью воспользовались уже 62 жителя. Чувашия стала одним из первых регионов, активно внедряющих соцконтракт в качестве меры для повышения благосостояния людей. Те, кто получил такую поддержку, говорят о ней как о ключевом факторе для старта собственного дела.

Простые условия заключения соцконтракта позволяют повысить уровень жизни тем гражданам, которые оказались в непростой жизненной ситуации, однако обладают при этом востребованными навыками и желанием работать на себя. В рамках соглашения гражданин получает единовременную денежную выплату до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела. А со своей стороны обязуется вести заявленную предпринимательскую деятельность как минимум в течение трех лет.

Разработанный механизм показывает себя как довольно действенная мера. Граждане не только открывают собственное дело, повышают свой уровень жизни, но и создают дополнительные рабочие места, а также поддерживают отечественного производителя, покупая российские средства производства.