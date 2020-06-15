Женская месть в Татарстане: подожгла дом и принесла похоронный венок

В селе Высокая Гора девушка сильно поссорилась со своим молодым человеком. Причины конфликта пока остаются неизвестными, но представительница прекрасного пола видимо затаила лютую злобу.

Она решила отомстить парню. Как сообщили собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах, полагается, что девушка нашла в интернете инструкцию по изготовлению «коктейля молотова».

Сделала все как полагается и с бутылками с зажигательной смесью отправилась к дому матери обидчика, в котором он проживает.

Как утверждается, девушка пошла «на дело» поздно вечером, вместе с друзьями. При этом для мести она выбрала День России 2020 (12 июня).

Бутылки с зажигательной смесью были брошены в стену дома. Начался пожар. Пока все горело, по информации источника, девушка положила принесенный с собой похоронный венок на машину парня.

Пожар, к счастью, вовремя заметили соседи и сами хозяева дома. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили огонь. Обошлось без человеческих жертв. Полиция же нашла следы предполагаемых поджигателей и еще одну бутылку с самодельным «коктейлем молотова» и тот самый венок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного уничтожения чужого имущества», расследование продолжается.