В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались два человека и заболели еще 119

Несмотря на то, что в Ульяновской области объявлено за субботу, 13 июня, 119 заболевших covid-19 человек, там введен I этап снятия режима самоизоляции.

В тот же день стало известно, что скончались два человека, лечившихся от коронавирусной инфекции. Общее количество погибших достигло 20 человек. Всего в области были инфицированы 3902 человека.

В тоже время выздоровели 20 человек, и общее количество переболевших достигло 1287 человек.