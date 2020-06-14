2020-06-14T17:21:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались два человека и заболели еще 119

Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с covid-19
Лика ИСАЕВА
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В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человекаВ Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несмотря на то, что в Ульяновской области объявлено за субботу, 13 июня, 119 заболевших covid-19 человек, там введен I этап снятия режима самоизоляции.

В тот же день стало известно, что скончались два человека, лечившихся от коронавирусной инфекции. Общее количество погибших достигло 20 человек. Всего в области были инфицированы 3902 человека.

В тоже время выздоровели 20 человек, и общее количество переболевших достигло 1287 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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