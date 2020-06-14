В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались два человека и заболели еще 119
Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с covid-19
В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несмотря на то, что в Ульяновской области объявлено за субботу, 13 июня, 119 заболевших covid-19 человек, там введен I этап снятия режима самоизоляции.
В тот же день стало известно, что скончались два человека, лечившихся от коронавирусной инфекции. Общее количество погибших достигло 20 человек. Всего в области были инфицированы 3902 человека.
В тоже время выздоровели 20 человек, и общее количество переболевших достигло 1287 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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