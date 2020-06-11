2020-06-11T17:48:10+03:00
Звезды

Марата Башарова не лишат звания заслуженного артиста Татарстана

Для такой меры нет повода, пояснили в минкульте республики
Мария ЛУКОЯНОВА
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Для лишения звания залуженного артиста Татарстана Марата Башарова нет законных основанийДля лишения звания залуженного артиста Татарстана Марата Башарова нет законных основанийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерство культуры Татарстана поступила петиция от жителей республики с требованием лишить артиста Марата Башарова звания заслуженного артиста республики. Гневные жители, подписавшие петицию, это в основном женщины. Их возмутили факты рукоприкладства со стороны артиста в адрес двух своих жен. Сначала "под горячую руку" лауреата Государственной премии попала его первая супруга Елизавета Архарова, племянница Эммануила Виторгана. Ей супруг, с которым они расписались 31 мая 2014 года, сломал ей нос, отправил в больницу с сотрясением головного мозга уже в октябре этого же года. В 2015 году Архарова и Башаров развелись, а 9 сентября 2016 года артист уже расписался со своей давней поклонницей Елизаветой Шевырковой. В июле 2016 года она родила мужчине сына Марселя, но в декабре 2018 года женщина попала в больницу с травмой носа - перелом. Брак распался в феврале 2019 года.

Звание заслуженного артиста Татарстана Марату Башарову присвоили в 2012 году, но теперь татарстанцы полагают, что мужчина, не раз поднимавший руку на представительниц слабого пола, не достоин носить его.

На днях на крыльцо министерства культуры Татарстана с одиночным пикетом вышла местная жительница. Она требовала лишить артиста звания заслуженного. Но, оказалось, что "пожелания" граждан удовлетворить нельзя.

Официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова объяснила, что лишить звания можно только в двух случаях: если выяснится, что в поданные документы на присвоение звания не соответствуют действительности, или этого звания его лишил суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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