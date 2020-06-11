В Татарстане официально подтвердили смерть чемпиона мира по борьбе "корэш" от коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 Татарстана официально подтвердили, что именно коронавирус стал причиной смерти 45-летнего чемпиона мира по борьбе "корэш" 2015 года Ильяса Галимова. Напомним, спортсмен скончался 3 июня во временном инфекционном госпитале на базе Альметьевского РКОД.

Как рассказали в региональном оперштабе, борца госпитализировали за несколько дней до его смерти. Галимов жаловался на повышенную температуру, головную боль и расстройство желудка. Ему диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию в тяжелой форме на фоне сопутствующего заболевания - сахарным диабет. Недуг в период госпитализации обострился.

Спортсмена лечили в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, вынуждены были подключить к аппарату ИВЛ. В итоге у Галимова не выдержало сердце. В течение 30 минут медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно.

- Это был сложный клинический случай, для установления точной причины гибели пациента пришлось проводить сложную паталогоанатомическую экспертизу, - сообщили в штабе.

В итоге она подтвердила, что Ильяс Галимов скончался от коронавируса. Он стал 11 жертвой инфекции в Татарстане.

СПРАВКА

Ильяс Галимов – чемпион мира по борьбе «корэш» 2015 года, многократный чемпион Татарстана и России, лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта (2015 год). С 1997 по 2017 года он также стал девятикратным чемпионом турнира на призы поэта-героя Мусы Джалиля, множество раз становился "батыром" сабантуев Казани, Самары, Тольятти, Ижевска, Кирова и районов Татарстана.