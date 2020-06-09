2020-06-09T17:54:01+03:00
Происшествия

"Помогите! Спасите!": в Ульяновске в СИЗО-1 арестанты затеяли бунт и кричали в окна

К зданию подтянули спецподразделения силовиков [видео]
Дмитрий РОМАНОВ
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УФСИН Ульяновской области утверждает, что все началось с того, что один из арестованных не хотел подчиняться требованиям пройти в камеру.УФСИН Ульяновской области утверждает, что все началось с того, что один из арестованных не хотел подчиняться требованиям пройти в камеру.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ульяновске в СИЗО-1, расположенном на улице Куйбышева в Железнодорожном районе города арестанты затеяли бунт.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщают, что днем там начались массовые обыски камер, против чего начали активно протестовать арестованные.

"Помогите! Спасите!": кричали люди в окна и гремели металлическими предметами. Очевидцы сообщили, что к зданию СИЗО-1 начали подтягиваются сотрудники спецподразделений силовых структур.

- 9 июня после проведения режимных мероприятий один из обвиняемых в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания, - официально сообщили "Комсомолке" в УФСИН Ульяновской области.

Мужчину предупредили об ответственности за это, но тот все равно отказался выполнять требования сотрудников СИЗО-1. Тогда к нему применили физическую силу - загнули руку за спину, и отправили к медику.

Услышав что с их "коллегой" в коридоре происходит неладное, другие арестанты в знак протеста на насилие начали кричать и ломать имущество СИЗО-1.

Видео от стен СИЗО №1 Ульяновска.

О произошедшем бунте уже сообщено прокуратуре Ульяновской области и региональному следственному комитету.

На данный момент в СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области проводится работа по урегулированию ситуации. Обстановка в учреждении находится под контролем.

"Помогите! Спасите!": в Ульяновске в СИЗО-1 арестанты затеяли бунт и кричали в окна. Автор: GULAGU.NET.

ИСТОЧНИК KP.RU

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