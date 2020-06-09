"Помогите! Спасите!": в Ульяновске в СИЗО-1 арестанты затеяли бунт и кричали в окна

В Ульяновске в СИЗО-1, расположенном на улице Куйбышева в Железнодорожном районе города арестанты затеяли бунт.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщают, что днем там начались массовые обыски камер, против чего начали активно протестовать арестованные.

"Помогите! Спасите!": кричали люди в окна и гремели металлическими предметами. Очевидцы сообщили, что к зданию СИЗО-1 начали подтягиваются сотрудники спецподразделений силовых структур.

- 9 июня после проведения режимных мероприятий один из обвиняемых в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания, - официально сообщили "Комсомолке" в УФСИН Ульяновской области.

Мужчину предупредили об ответственности за это, но тот все равно отказался выполнять требования сотрудников СИЗО-1. Тогда к нему применили физическую силу - загнули руку за спину, и отправили к медику.

Услышав что с их "коллегой" в коридоре происходит неладное, другие арестанты в знак протеста на насилие начали кричать и ломать имущество СИЗО-1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/784040" frameborder="0"></iframe> Видео от стен СИЗО №1 Ульяновска.

О произошедшем бунте уже сообщено прокуратуре Ульяновской области и региональному следственному комитету.

На данный момент в СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области проводится работа по урегулированию ситуации. Обстановка в учреждении находится под контролем.