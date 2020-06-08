А после дал денег на такси и мороженое: житель Набережных Челнов угрожал матери ножом на глазах ребенка

Нападение на 35-летнюю жительницу деревни Малая Шильна ее трехлетнего сына произошло в Набережных Челнах, куда женщина приехала навестить родителей.

Так в воскресенье, 7 июня, в 6.45 мать с ребенком подошли к дому. В подъезд им помог зайти любезный незнакомец. По словам женщины, на вид мужчине было примерно 40-50 лет и он сначала не вызвал никаких подозрений.

Вместе с потерпевшей он зашел в лифт, а когда тот тронулся вся любезность незнакомца мгновенно исчезла Мужчина выхватил кухонный нож и на глазах ребенка приставил лезвие к горлу его матери.

Незнакомец начал требовать денег, но у женщины при себе не было наличных. Испугавшись за себя, а главное за жизнь своего сына, потерпевшая согласилась снять деньги с банковской карты и передать их злоумышленнику.

Вместе с ребенком они на такси доехали до ближайшего банкомата. Получив 17 тысяч рублей, грабитель дал своей жертве 100 рублей на такси, а ее сыну 150 рублей на мороженое. После чего злоумышленник с ножом поспешил скрыться. В себя женщина пришла лишь когда добралась до родителей, после чего вызвала полицию.

Оперативники сразу предположили, что на мать с ребенком напал ранее уже судимый мужчина. Вскоре, благодаря уличным камерам видеонаблюдения, удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 41-летний находящийся под административным надзором мужчина. Он имеет судимости за кражи, грабежи и разбой. За последний в 2018 году мужчина был приговорен к условному сроку.

Вскоре предполагаемого грабителя задержали. Он был пьян. Мужчина признался полицейским, что полученные от женщины деньги он успел потратить на сауну и выпивку. По факту нападения на женщину в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».