Игрок «Рубина», переболевший коронавирусом: в команде подкалывали «Держись от нас подальше»

Казанский «Рубин» продолжает готовиться на базе к возобновлению сезона теперь уже в полном составе. К тренировкам приступили переболевшие коронавирусом Константин Плиев и Николай Поярков.

Николай Поярков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Напомним, перед возвращением в Казань защитник Константин Плиев сдал положительныи тест на COVID-19. Футболист чувствовал себя нормально и находился под наблюдением врачей во Владикавказе.

Также, по прилету в Казань все игроки «Рубина», включая вернувшихся из-за границы легионеров, сдали тест на коронавирус. У защитника Николая Пояркова он оказался положительным. Сейчас спортсмены уже тренируются в составе команды.

– Я болел в лёгкой форме, можно сказать, практически ничего не почувствовал. Конечно, безумно соскучился по тренировкам. Сейчас все мысли только об этом, нужно набирать форму, – рассказывает Плиев. – В команде подкалывали типа: «Давай, держись от нас подальше». Переболел, но всё равно надо беречься. Мне сказали, что могу повторно заболеть, поэтому также себя оберегаю. Очень скучал, не мог лежать на этой кровати, ждал, когда вернусь на зелёное поле и начну с ребятами вместе трудиться и готовиться к возобнавлению сезона.

Константин Плиев на игре с «Уфой».Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, на прошлой неделе «Рубин» объявил о прохождении футболистами, тренерским штабом и персоналом команды тестов на антитела к коронавирусу. Наличие антител выявили у вратаря Ивана Коновалова, защитника Сильвие Бегича и полузащитников Дарко Йевтича и Солтмурада Бакаева. Это означает, что все четверо перенесли вирус бессимптомно.

Чемпионат России возобновится уже в конце июня. Первая игра после паузы из-за пандемии коронавируса для «Рубина» пройдет 20 июня. В 23 туре команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала». Первая домашняя игра «Рубина» состоится 27 июня. Команда примет московский «Локомотив».

На трибуны пустят болельщиков, но не более 10% от полной заполняемости стадиона.Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта игра пройдет на «Ак Барс Арене» и станет первой для казанцев в этом сезоне на крупнейшем стадионе Татарстана, на трибуны которого пустят болельщиков, но не более 10% от полной заполняемости стадиона. Так как арена вмещает 45 тысяч человек, путем нехитрых подсчетов получается, что увидеть в живую матчи смогут примерно 4,5 тысяч зрителей.