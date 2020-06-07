2020-06-07T12:52:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане отменен перчатко-масочный режим

Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Лика ИСАЕВАНаиля ГАЛИМОВА
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В Татарстане снимают ограничения по передвижению гражданВ Татарстане снимают ограничения по передвижению гражданФото: Алина НИЗАМОВА
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Перчатки и маски, ставшие обязательным атрибутом для жителей республики в период пандемии, можно уже не носить с 8 июня, с понедельника. Постановление о снятии временных ограничений подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Без маски и без перчаток можно появляться практически везде, кроме магазинов, общественного транспорта и такси.

Также с понедельника разрешается восстановить круглосуточную работу для магазинов, принимать гостей в санаториях республики. Но есть одно ограничение - перед этим необходимо уведомить Роспотребнадзора республики.

Открываются и летние веранды при ресторанах и кафе, при условии размещения столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Обязательное условие - заведение должно быть подключено к централизованным системам водоснабжения и канализации.

Продолжается работа кафе, но только при обслуживании посетителей на вынос или на доставку. Открываются кафе и рестораны в гостиницах, но только для их гостей или сотрудников.

С 15 июня можно будет свободно посещать МФЦ и получать необходимые услуги. Предварительная запись уже не нужна. Но сохраняется требование: 1 человек, включая работников, на 4 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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