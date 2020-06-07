В Татарстане отменен перчатко-масочный режим

Перчатки и маски, ставшие обязательным атрибутом для жителей республики в период пандемии, можно уже не носить с 8 июня, с понедельника. Постановление о снятии временных ограничений подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Без маски и без перчаток можно появляться практически везде, кроме магазинов, общественного транспорта и такси.

Также с понедельника разрешается восстановить круглосуточную работу для магазинов, принимать гостей в санаториях республики. Но есть одно ограничение - перед этим необходимо уведомить Роспотребнадзора республики.

Открываются и летние веранды при ресторанах и кафе, при условии размещения столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Обязательное условие - заведение должно быть подключено к централизованным системам водоснабжения и канализации.

Продолжается работа кафе, но только при обслуживании посетителей на вынос или на доставку. Открываются кафе и рестораны в гостиницах, но только для их гостей или сотрудников.

С 15 июня можно будет свободно посещать МФЦ и получать необходимые услуги. Предварительная запись уже не нужна. Но сохраняется требование: 1 человек, включая работников, на 4 квадратных метра.