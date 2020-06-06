2020-06-06T16:04:06+03:00
Общество

В Татарстане откроют летние веранды общепита и отменят масочный режим в общественных местах

Постановления подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Наиля ГАЛИМОВА
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С 8 июня магазины смогут работать круглосуточно.С 8 июня магазины смогут работать круглосуточно.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно об изменениях в ограничениях в Татарстане, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, с 8 июня жителям разрешат находиться без масок в общественных местах, к которым относятся: площади, проезды, бульвары, улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, вокзалы, аэропорты, лестничные площадки, автодороги, ларьки, торговые рынки, палатки, магазины, павильоны бытового обслуживания и общественного питания, лифты и прочие находящиеся в совместном пользовании жильцов места в многоквартирных домах жилого фонда, территории АЗС и их помещения.

Однако масочно-перчаточный режим сохраняется в объектах розничной торговли, транспортных средствах при перевозке пассажиров и багажа, включая такси. Помимо этого, также с 8 июня магазины смогут работать круглосуточно, разрешается прием и размещение граждан в санаториях при предварительном уведомлении Роспотребнадзора. Но детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми.

С 11 июня заведениям общепита можно будет принимать посетителей на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов, однако, при условии размещения столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра. При этом заведение должно быть подключено к централизованным системам водоснабжения и канализации.

В республике также допускается работа кафе при обслуживании посетителей на вынос или на доставку. Также разрешается оказывать услуги общественного питания в организациях для сотрудников и в гостиницах для проживающих в них граждан.

С 15 июня можно будет принимать заявителей в МФЦ без предварительной записи, при соблюдения требований по количеству человек, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания: из расчета 1 человек, включая работников, на 4 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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