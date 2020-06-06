2020-06-06T13:47:11+03:00
Общество

В Марий Эл выявили 44 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в республике скончался еще один зараженный
Наиля ГАЛИМОВА
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С начала пандемии в регионе заболели 2019 человек.С начала пандемии в регионе заболели 2019 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили 44 новых случая коронавируса. Вместе с тем выздоровели 66 ранее зараженных пациентов. Также зафиксировали смерть еще одного инфицированного. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе заболели 2019 человек, 1699 из которых уже выздоровели, а 15 – скончались.

Большинство новых зараженных – жители Йошкар-Олы (24). Оставшиеся из Звениговского района (1), Советского района (3), Медведевского района (8), Горномарийского района (3), Оршанского района (2) и Волжска (6).

ИСТОЧНИК KP.RU

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