За минувшие сутки в Марий Эл выявили 44 новых случая коронавируса. Вместе с тем выздоровели 66 ранее зараженных пациентов. Также зафиксировали смерть еще одного инфицированного. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе заболели 2019 человек, 1699 из которых уже выздоровели, а 15 – скончались.

Большинство новых зараженных – жители Йошкар-Олы (24). Оставшиеся из Звениговского района (1), Советского района (3), Медведевского района (8), Горномарийского района (3), Оршанского района (2) и Волжска (6).