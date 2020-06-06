2020-06-06T13:44:12+03:00
Общество

В Ульяновской области зарегистрирована новая смерть от коронавируса

За сутки выявлено 109 новых случая заражения
Наиля ГАЛИМОВА
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Общее количество жертв в регионе от COVID-19 достигло 13 человек.Общее количество жертв в регионе от COVID-19 достигло 13 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 6 июня, в Чувашии зарегистрирована новая смерть пациента от коронавируса. Также по последним данным в Ульяновской области выявлено 3074 случаев коронавируса. О 109 зараженных стало известно сегодня, 6 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Выздоровело еще 40 жителей региона.

Общее количество жертв в регионе от COVID-19 достигло 13 человек. На данный момент 937 ранее инфицированных выздоровели. 2124 человека продолжают лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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