В Ульяновской области зарегистрирована новая смерть от коронавируса

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 6 июня, в Чувашии зарегистрирована новая смерть пациента от коронавируса. Также по последним данным в Ульяновской области выявлено 3074 случаев коронавируса. О 109 зараженных стало известно сегодня, 6 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Выздоровело еще 40 жителей региона.

Общее количество жертв в регионе от COVID-19 достигло 13 человек. На данный момент 937 ранее инфицированных выздоровели. 2124 человека продолжают лечение.