В Чувашии от коронавируса скончался еще один пациент

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 6 июня, в Чувашии зарегистрирована новая смерть пациента от коронавируса. Также за минувшие сутки вирус подтвердился еще у 84 жителей Чувашии. Об этом также сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике выявили 3395 случаев COVID-19. 1525 зараженных уже выздоровели, 16 - скончались. По последним данным оперштаба, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1854 человека.