2020-06-06T13:34:28+03:00
Общество

Айза Анохина о реалити-шоу “Супер Айза”: “Так, как я разделась, никто еще не раздевался”

Шоу стартовало на телеканале “Супер” сегодня, 6 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Реалити-шоу "Супер Айза" выходит на телеканале "Супер" каждую субботу в 12.00.Реалити-шоу "Супер Айза" выходит на телеканале "Супер" каждую субботу в 12.00.
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Сегодня, 6 июня, на телеканале “Супер” стартовало реалити-шоу “Супер Айза”. Главной героиней проекта стала 35-летняя Айза Анохина - телеведущая, дизайнер, хип-хоп исполнительница, бизнес-вумен, блогер и просто очень сильная женщина и любящая мать.

- Мне позвонила Ксения Собчак (продюсер проекта - Ред.) и пригласила на встречу, - вспоминает Айза. - Предложила снять реалити-шоу. Я согласилась, так как понимала, что у меня наступает интересный период в жизни.

Героине действительно было, что показать: развод со вторым мужем-серфингистом, слезы, неврозы старшего сына Сэма, детские психологи, срывы бывшего возлюбленного рэпера Гуфа. Кроме того, Айза рассказала, что стало с ее салоном красоты после расставания с супругом, почему ее экс-мужья не обеспечивают детей, кто обзывал Сэма “сыном наркомана”, сколько книг она прочитала с начала года, какого мужчину она хочет видеть возле себя после стольких разочарований, и с кем она уже успела сходить на свидание.

- Знаю, что у него были какие-то отношения с Олей Бузовой. Мы познакомились во Франции и общаемся до сих пор, - заметила героиня на презентации реалити-шоу.

Кроме прочих в реалити-шоу появятся знаменитые друзья Айзы: певица Елена Гущина, телеведущая Надежда Сысоева, блогер Ида Галич и даже экс-супруг героини репер Алексей Долматов так же известный под псевдонимом Guf. Но главной в реалити-шоу все равно останется Айза, которая на своем примере покажет, что быть настоящей и счастливой одновременно возможно и, что женщины - не слабее мужчин.

- Мне даже иногда мешает моя сила. Видно, например, что человек расслабился и не хочет больше со мной ругаться. А я его уничтожаю и уничтожаю дальше. Пока не разорву на лоскуты, - призналась журналистам Айза. - Мне страшно. Я не видела выпусков шоу до премьеры, я не вмешивалась в процесс монтажа. За мат стыдно. Я волнуюсь, потому что меня настоящую увидят так много людей.

Смотрите реалити-шоу "Супер Айза" на телеканале "Супер" каждую субботу в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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