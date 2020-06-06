2020-06-06T13:24:56+03:00
Общество

В Татарстане за сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

Все случаи контактные
Наиля ГАЛИМОВА
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С начала пандемии в республике выявлено 3504 зараженных COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 3504 зараженных COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случаев коронавируса. Из 23 зараженных - жители Казани. Оставшиеся из Набережных Челнов (15), Нижнекамского района (3), Зеленодольского района (3), Дрожжановского района (2), Лаишевского района (1), Атнинского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Менделеевского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди заболевших 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 22 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 7 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3504 зараженных COVID-19. 3450 человек уже выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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