В Татарстане за сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случаев коронавируса. Из 23 зараженных - жители Казани. Оставшиеся из Набережных Челнов (15), Нижнекамского района (3), Зеленодольского района (3), Дрожжановского района (2), Лаишевского района (1), Атнинского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Менделеевского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди заболевших 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 22 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 7 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3504 зараженных COVID-19. 3450 человек уже выздоровели, 10 - скончались.