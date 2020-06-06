Мошенник под видом девушки предлагал новочебоксарцу интим-услуги за предоплату

В начале марта в полицию Новочебоксарска обратился 22-летний парень. Он рассказал, что познакомился в интернете с незнакомкой, которая пообещала встретиться с ним и хорошо провести время.

Однако встречу незнакомка постоянно переносила. В итоге, молодым людям так и не удалось встретиться. И это несмотря на то, что новочебоксарец уже перевел девушке 51 тысячу рублей как предоплату, а также для прочих нужд.

Сотрудники уголовного розыска Чувашии установили, что анкету под именем «Екатерина» на самом деле завел 18-летний житель Волгоградской области. Его задержали в ходе служебной командировки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/783422" frameborder="0"></iframe> Чувашские полицейские задержали жителя Волгоградской области, подозреваемого в интим-мошенничестве.22-летний местный житель рассказал, что списался в Интернете с незнакомкой, которая обещала встретиться с ним для проведения досуга. Однако увидеться с ней не удалось - собеседница постоянно переносила встречу, несмотря на то, что горожанин перевел ей 51 тысячу рублей в виде предоплаты и прочих нужд.

Как сообщили в пресс-службе МВД Чувашии, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. «Екатерина» уже вернула деньги потерпевшему. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.