2020-06-06T11:38:09+03:00
Происшествия

В Татарстане оштрафовали участкового, из-за халатности которого психбольной дважды изнасиловал свою племянницу-инвалида

Полицейский не доставил мужчину на принудительное лечение
Наиля ГАЛИМОВА
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Старший лейтенант никаких действий не предпринял.Старший лейтенант никаких действий не предпринял.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Набережночелнинский суд признал участкового, халатность которого привела к насилию над девочкой-инвалидом, виновным в халатности и назначил штраф в 50 тысяч рублей, сообщает правозащитная организация «Зона права». Также в адрес начальника УМВД города вынесли частное определение об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В 2018 году в Набережных Челнах мужчина изнасиловал свою 16-летнюю племянницу, являющуюся инвалидом. Мужчину суд освободил от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в психиатрической больнице.

Доставить челнинца в клинику должен был участковый, ответственный за территорию, где жил насильник. Однако старший лейтенант никаких действий не предпринял, даже когда в январе 2019 года врачи повторно обратились в адрес органов внутренних дел.

В результате дядя совершил очередное сексуальное насилие над племянницей. Суд вновь наказал его принудительными мерами медицинского характера. Мать девочки лишили родительских прав, потерпевшая находится в одном из детских домов Татарстана.

– Мы намерены обжаловать приговора суда, поскольку считаем его чрезмерно мягким, – передает слова представителя несовершеннолетней и детского дома, (где воспитывается пострадавшая), адвоката Павла Терентьева «Зона права». – В последующем мы также подготовим иск к МВД России о компенсации физических и нравственных страданий, перенесенных девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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