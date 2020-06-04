2020-06-04T12:11:27+03:00
Спорт

Хоккеист “Ак Барса” Радель Фазлеев сыграл свадьбу в Казани

Зажигательный танец со своей новоиспеченной женой он выложил на соцстранице [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @fazzz1929Фото: @fazzz1929
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Стало известно, что форвард казанской хоккейной команды “Ак Барс” Радель Фазлеев женился. 24-летний парень опубликовал на своей соцстранице зажигательный танец с новоиспеченной женой.

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Форвард казанского "Ак Барса" Радель Фазлеев женился
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Расписались молодые люди в Приволжском районном ЗАГСе Казани. Дальнейшее празднование прошло в небольшом кругу семьи и друзей. Отметим, что никах у молодых людей состоялся чуть меньше года назад - 19 июня 2019 года.

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Никах форварда казанского "Ак Барса" Раделя Фазлеева
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Радель Фазлеев подписал контракт с “Ак Барсом” в конце 2018, но числится он пока лишь во второй команде, выступающей в ВХЛ. До этого он четыре года играл в юниорской хоккейной лиге и АХЛ в Северной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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