Хоккеист “Ак Барса” Радель Фазлеев сыграл свадьбу в Казани

Стало известно, что форвард казанской хоккейной команды “Ак Барс” Радель Фазлеев женился. 24-летний парень опубликовал на своей соцстранице зажигательный танец с новоиспеченной женой.

fazzz1929 Форвард казанского "Ак Барса" Радель Фазлеев женился

Расписались молодые люди в Приволжском районном ЗАГСе Казани. Дальнейшее празднование прошло в небольшом кругу семьи и друзей. Отметим, что никах у молодых людей состоялся чуть меньше года назад - 19 июня 2019 года.

fazzz1929 Никах форварда казанского "Ак Барса" Раделя Фазлеева

Радель Фазлеев подписал контракт с “Ак Барсом” в конце 2018, но числится он пока лишь во второй команде, выступающей в ВХЛ. До этого он четыре года играл в юниорской хоккейной лиге и АХЛ в Северной Америке.