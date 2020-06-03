За минувшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса. Все зараженные контактировали с ранее инфицированными. Большинство из них - жители Казани (35). Оставшиеся из Набережных Челнов (6), Зеленодольского района (5), Пестречинского района (2), Апастовского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Камско-Устьинского района (1), Мамадышского района (1) и Нижнекамского района (1).

- 30 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что среди новых больных двое несовершеннолетних, 3 человека - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 5 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразился 3351 человек, 2991 из которых уже выздоровели, еще 10 - скончались.