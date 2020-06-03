Финансы в «коронакризис»: почему умение управлять ими важнее, чем умение зарабатывать

Сразу четыре эксперта в области финансов раскрыли свои лайфхаки. Провел мероприятие и задавал вопросы экспертам Тимур Бадретдинов, региональный управляющий изданием «Комсомольская правда» в Татарстане, Ульяновской области, Чувашии и Марий Эл.

КРИЗИС ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Александр Чеметов, эксперт в управлении личными финансами, инвестор-практик, преподаватель школы финансов «Семейный Капиталъ», г. Москва

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- Александр Владимирович, как нужно нам себя вести сейчас, в кризис?

- Он разделил наше общество на три категории - кого-то он пока не коснулся, кто-то упал в доходах или вовсе потерял работу или бизнес, а третья категория - те, кто понимает, что кризис - это не только проблема, но и возможности. Кризис выполняет работу финансовых консультантов - он дает осознание того, что нужно бережно относиться к заработанным деньгам. Так что основная концепция едина для всех - это сбережения и по возможности инвестиции.

Сейчас, когда нет понимания, что будет с экономикой дальше, нужно избегать лишних трат - тех, что не являются необходимыми. Удержаться от покупок техники, продуктов про запас, повременить с кредитами, даже если условия кажутся хорошими. Есть поговорка: вы богаты не настолько, сколько тратите, а настолько, насколько сохраняете деньги. Чтобы разобраться, где можно сэкономить, нужно записывать расходы.

Касательно инвестиций - активы дешевеют во время кризиса. Например, недвижимость будет дешеветь, фондовый рынок уже просел. Нет смысла избавляться от подешевевших активов и покупать подорожавшие.

- В связи с кризисом все чаще говорят о необходимости повышать финансовую грамотность. Кому это нужно в первую очередь?

- Необходимо всем, ведь умение управлять финансами важнее, чем их зарабатывать. Нас никто не обучал этому, поэтому мы иногда принимаем решения, о которых потом жалеем. А просто в тот момент не было понимания, как нужно было поступить.

Я бы сравнил управление финансами с управлением автомобилем: все мы понимаем, что нельзя, не держась за руль, постоянно жать на газ. Но у этих вещей есть и различие: в отличие от управления автомобилем финансами вы не можете не управлять, а в момент кризиса тем более.

Жаль, что мы не получаем права на управление своими финансами. Если бы мне пришлось когда-то сдать экзамен на такие права, то я был бы сейчас в другом финансовом положении.

- Вы работаете с понятием «семейный капитал». Что это такое?

- Упрощенно - это система ведения финансов семьи совместно с вашей второй половиной. Здесь речь идет о семейных ценностях и целях: семью нужно одевать, кормить, нужна недвижимость. Отдельные вопросы - защиты семьи в случае потери кормильца, грамотная передача наследства и др. Все это мы обсуждаем в школе.

- Кто может в ней учиться и что учащийся получает на выходе?

- Практически любой человек, но предпочтителен возраст 25 - 40 лет, чтобы можно было создавать капитал на продолжительном промежутке времени. Цель обучения - получить системное понимание, как управлять финансами: вести бюджет так, чтобы оставались средства на инвестирование, уметь определять свои цели, составлять личный финансовый план, формировать активы, приносящие пассивный доход.

Важно, что учащийся сам создает план, хоть и под нашим руководством, иначе через полгода он о нем забудет.

Но самое главное - это не просто знать, а действовать. Наша задача -провести трансформацию человека, когда поменяются его финансовые привычки, они будут соответствовать «правилам» состоятельных людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/782880" frameborder="0"></iframe> Александр Чеметов, эксперт в управлении личными финансами, инвестор-практик, преподаватель школы финансов «Семейный Капиталъ», г. Москва.

ОБЛИГАЦИИ - БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК ДЕПОЗИТА

Олег Карташов, финансовый эксперт, блогер, г. Москва

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- Олег Юрьевич, что дает нам кризис?

- Он нас заставил всерьез подумать о своих финансовых привычках. При изучении иностранного языка есть метод погружения, когда человек оказывается в чужой языковой среде, вынужден как-то разговаривать, и в итоге у него наступает прорыв в обучении. Прямая аналогия с ситуацией нынешней весны, когда большинство граждан оказались заперты по домам и часть из них осталась без зарплаты.

Это погружение - повод задать себе вопросы: есть ли у меня заначка; если нет, то почему; могу ли я откладывать больше; как распорядиться запасом, чтобы он работал на меня. Мы можем выйти из всего этого обогащенными опытом.

- Как сформировать финансовую подушку безопасности?

- Есть два пути - увеличивать доходы или поставить под контроль расходы. Второе важнее, потому что при росте доходов траты растут. Я знаю человека, для которого при доходе в 400 тысяч в месяц в порядке вещей стрельнуть перед зарплатой тысяч 15. Что касается размера накоплений, трехмесячный запас - это минимум, лучше год. При этом учитываем обязательные расходы - на «коммуналку», еду, одежду и пр.

Сейчас много мобильных приложений, которые помогают проанализировать, по каким категориям сколько денег вы заплатили. Пара месяцев уйдет, чтобы привыкнуть, с первого раза не получится. Но потом вы будете удивляться, как много средств у вас уходит на расходы, которых можно было избежать.

- Что касается распоряжения накоплениями: есть банковские депозиты, но они же не высокодоходные.

- Рынок ценных бумаг с точки зрения возможностей в кризис - самый очевидный объект. Акции в это время могут снижаться на десятки процентов. Для «долгосрочных» частных инвесторов они как нельзя лучше подходят.

- Но ведь в отличие от банковского депозита для этого нужен определенный багаж знаний.

- Он не сильно отличается от тех знаний, которые вы применяете, чтобы выбрать банк и вклад. Вы же оцениваете надежность банка, процент? Здесь примерно то же самое. Нужную информацию можно получить в течение двух часов в финансовых блогах, можно и на моем.

Для начала достаточно 5 тысяч рублей. Но нужно регулярно пополнять брокерский счет. Как только получили зарплату - сразу часть положили. Только так можно существенно нарастить свой инвесткапитал.

- С каких действий начать такие инвестиции?

- Нужно найти брокера, который даст вам техническую возможность покупать и продавать ценные бумаги. Начните с облигаций - этот инструмент наиболее понятен, ближайший родственник депозита, но выше по доходности. Если, например, говорить о депозитных ставках одного известного банка, то для 5 тысяч рублей на срок до 2 лет это 3,8%. Облигации же того же банка за тот же период дают доходность 5,4%.

Подойдут надежные облигации - государственные (ОФЗ) или крупных компаний, включая государственные (РЖД, «Газпром», КАМАЗ и пр.) со сроком до погашения не более 3 лет.

В литературу же лучше погружаться, имея хоть какой-то опыт - покупку облигаций, получение купонных выплат. Иначе есть риск увязнуть в терминах и утратить всякий интерес. А по поводу выбора брокера у меня недавно был видеопост.

- Вопрос от нашей читательницы Алины: подскажете конкретные мобильные приложения для учета личных финансов?

- Их много, для кого что удобнее: Money Lover, Wallet, Moneyfy, CoinKeeper, Home Budget, Дребеденьги, Дзен-мани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/782881" frameborder="0"></iframe> Олег Карташов, финансовый эксперт, блогер, г. Москва.

МАЛО ЗАРАБАТЫВАЮТ ТЕ, У КОГО НИЗКИЙ КПД

Максим Темченко, создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире, г. Москва

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- Максим Александрович, как сейчас тратить деньги, чтобы на все хватало?

- Есть две большие группы людей - у которых ситуация с доходами более-менее, но все деньги «теряются», и те, кто живут от зарплаты до зарплаты.

Сначала универсальные советы (для тех и других). Первое - в нынешний период неопределенности не тратить деньги на то, что еще не заработал, то есть не брать ни на что кредиты. Иногда можно даже продать то, что взяли, провести ревизию гаджетов, чтобы часть продать, и пр. Второе - сократить потребительские расходы, которые не влияют на рост вашей производительности, эффективности на работе. К примеру, отложить покупку нового телевизора.

Кроме того, нужно снижать ежедневные потребительские траты. Вот сейчас идет пропаганда: ты должен качественно одеваться и питаться. В итоге у многих расходы сильно превышают доходы, даже если они хорошо получают. Спроси себя - заработал ли ты на помидоры по 800 рублей за килограмм?

Еще один лайфхак для первой группы - вернуться на шаг назад. Вот сейчас твоя зарплата 100 тысяч, но раньше это было, скажем, 80 тысяч. Значит, тратить 80 тысяч, а 20 тысяч положить на будущий финансовый рост.

- Теперь поговорим о тех, кто мало зарабатывает.

- Есть три этапа распоряжения деньгами. Первый - преобразование личных качеств в доходы, второй - преобразование доходов в капитал, третий - использование денег для совершения финансовых прорывов (то есть инвестиции). Если тот, у кого низкий доход, то есть находится на первом этапе, начнет вдруг инвестировать, он, скорее всего, потеряет свои деньги. Ему надо работать над первым этапом.

Ведь кто мало зарабатывает? У кого низкий КПД (коэффициент полезного действия) - самые малоэрудированные, малоактивные, у кого нехватка энергии. Значит, нужно увеличивать КПД - повышать свою эффективность: учиться новой профессии, коммуникабельности, получать новую информацию, связи.

Далее - второй этап: откладывать. Обычно начинаются возражения: деньги же обесцениваются. Да лучше пусть обесцениваются, чем вообще не иметь финансовой защиты! Пусть будет 6 - 12 зарплат в запасе.

- Но ведь это большие деньги.

- Да, это займет время. Но пока человек откладывает, он начинает привыкать держать деньги у себя. Кроме того, сама эта история затягивает - хочется все больше откладывать. У меня есть вебинар, как за 8 - 10 лет стать миллионером, начиная с зарплаты в 40 тысяч. Именно начиная, а не продолжая получать зарплату в 40 тысяч. Ведь если ты не растешь, то деградируешь. Я не видел ни одного миллионера, для которого не был бы важен рост, который просто хотел сидеть дома.

- Ильяс, 15 лет, спрашивает в комментариях - какие активы ему подойдут?

- Вкладываться в собственные компетенции, получение профессии - это дает больше прироста на первых этапах.

- На какие курсы можно записаться, чтобы научиться с умом обращаться с деньгами?

- Мы все играем в большую денежную игру, а правил не знаем. Поэтому нужно изучить фундаментальные вещи о финансах - они пригодятся в течение всей жизни. Я рекомендую сходить на коммерческие курсы. В частности, потому, что преподают люди с капиталом, опытные бизнесмены и инвесторы. Мини-вариант - различные вебинары. У меня есть, например, «Лекарство от финансового стресса» и другие.

- Вопрос от читателя: вы пишете в соцсетях, что встречались с Арнольдом Шварценеггером, Кристиной Агилерой и другими известными людьми. Вы их консультировали?

- Нет, я сам спрашивал у них советы. Это мое хобби - встречаться с интересными людьми и задать пару вопросов о финансах. Дэвид Копперфильд, Сильвестр Сталлоне, Роберт Кийосаки, Бритни Спирс, Брайан Трейси и многие другие… Это люди, которые сделали огромные капиталы. Мне интересно, как они мыслят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/782883" frameborder="0"></iframe> Максим Темченко, создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире, г. Москва.

У ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА

Василий Кроеров, сертифицированный финансовый советник, г. Санкт-Петербург

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- Василий Михайлович, многие сограждане поняли, что не нужно ждать милостей от природы, а самим искать новые способы заработка. Можете ли рассказать, как выгодно вкладывать в недвижимость?

- Я сам прошел путь от обывателя, который ходил в потемках в поисках новых возможностей. Но те люди, которые сейчас находятся в таком же положении, уже могут не совершать мои ошибки, потому что есть целая система, которая позволяет использовать многие инвестиционные инструменты. За короткое время невозможно рассказать о ней подробно, но когда люди ко мне обратятся, я смогу это сделать.

Открытием для меня был сложный процент, который позволяет делать тот самый заветный капитал. Сейчас у многих людей есть страх неизвестности, поэтому кто-то сидит на деньгах и пережидает, кто-то выживает привычным способом. А моя ключевая роль - показать, что есть возможность не просто купить недвижимость, а воспользоваться рассрочкой. Мы делаем так, что клиент за те же деньги получает источник дохода, который будет перекрывать платежи по рассрочке. Либо приобретает жилье площадью в два раза больше на те же деньги, а то и две квартиры. Еще вариант - пробрести недвижимость не на задворках города, а в хорошем районе. Бюджет один и тот же, а квадратных метров в полтора-два раза больше.

Мы же понимаем, что возможности в кризис есть у тех людей, у кого есть деньги, кто об этом позаботился раньше. У тех же, кто в непонятной ситуации, два пути - привычно выживать или ждать либо создавать капиталы или хотя бы капитальчики.

Однако эти идеи часто разбиваются о действительность, когда работаешь в одиночку. Поэтому в нашем образовательном проекте принято работать командой, с наставником, с заданиями. Чтобы каждый, кто начинает с нуля, мог рассчитывать на поддержку «от и до».

- Вы предлагаете не только повысить грамотность, но и начать зарабатывать на этом знании?

- Да, это так. Когда вы ко мне обратитесь с запросом на заработок, то моя задача будет быть тем самым проводником, который покажет варианты, оптимальные для вашего жизненного опыта. Обучение я сделал максимально доступным - цены начинаются от 900 рублей. Это не наш заработок, это фильтр: символическая плата отсеет праздных любопытных и выберет адекватных людей, которые готовы вкладывать в свои же знания и результаты уже сейчас. Ведь люди покупают не столько знания, сколько свои будущие результаты, которые я им обеспечу.

- Вопрос от читательницы: я коплю, а муж тратит - что делать? Может, выход - раздельный бюджет?

- Тут каждая семья решает сама. Когда я женился на своей супруге Наталье, у меня у самого возникло желание, чтобы была общая копилка. В нашем обществе мужчина обычно добывает «мамонта», женщина же, особенно если есть дети, больше зависит от мужа. А в жизни может быть всякое. Я убежден - у женщины должен быть собственный независимый источник дохода. Это позволяет иметь уверенность в будущем и чувство защищенности. И мне, мужчине, так будет гораздо спокойнее: жить и знать, что моя женщина защищена от любых жизненных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/782885" frameborder="0"></iframe> Василий Кроеров, сертифицированный финансовый советник, г. Санкт-Петербург.

Полное видео онлайн-конференции в записи смотрите на сайте «Комсомольской правды» по ссылке.

Финансовые консультации оказывают:

* Александр Чеметов, эксперт в управлении личными финансами, инвестор-практик, преподаватель школы финансов «Семейный Капиталъ», г. Москва.

**Олег Карташов, финансовый эксперт, блогер, г. Москва.

***Максим Темченко, создатель «Клуба Миллионеров», г. Москва.

****Василий Кроеров, сертифицированный финансовый советник, г. Санкт-Петербург.

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