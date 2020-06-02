2020-06-02T14:09:51+03:00
Общество

Жители Татарстана стали реже обращаться в больницы, потому что боятся заразиться коронавирусом

Минздрав республики эта ситуация очень беспокоит
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом, несмотря на пандемию, коек для больных в республике меньше не стало.При этом, несмотря на пандемию, коек для больных в республике меньше не стало.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Татарстана с болями в груди стали реже обращаться за помощью в больницы. Они боятся заразиться коронавирусом, поэтому и отказываются от госпитализации, предпочитая лечиться дома.

Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала главный специалист-кардиолог Минздрава Татарстана, а по совместительству и зам главврача по медицинской части 7-ой горбольницы Казан, Зульфия Ким.

Она отметила, что из статистики прошлых лет следует, что пациентов с острым коронарным синдромом должно быть больше, чем то количество, что жаловалось на плохое самочувствие в последнее время.

Заметим, что, несмотря на коронавирус, коек для больных в Татарстане меньше не стало. Самолечение ни к чему хорошему не приводит, да и самостоятельно справиться с инфарктом невозможно. Больницы же не допустят случайного заражения пациентов, заверяют в Минздраве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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