2020-06-02T10:49:16+03:00
Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса

Вместе с тем за сутки COVID-19 в республике победили 124 человека
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство новых инфицированных - жители Казани.Большинство новых инфицированных - жители Казани.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на 2 июня в Татарстане выявлено 53 новых случая коронавируса: один завозной, а остальные контактные.

Большинство инфицированных - жители Казани (21). Остальные из Дрожжановского района (10), Набережных Челнов (9), Зеленодольского района (4), Атнинского района (2), Елабужского района (2), Пестречинского района (2), Высокогорского района (1), Лаишевского района (1) и Нижнекамского района (1).

- 7 человек госпитализировано, 46 получают лечение на дому. У них легкая или бессимптомная форма, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что среди заболевших двое несовершеннолетних, 8 человек в возрате от 18 до 30 лет, 25 - от 30 до 50 лет, 8 - от 50 до 60 лет, 7 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 3 297 заразившиеся COVID-19, 2814 человек уже выздоровели, а 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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