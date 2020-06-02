2020-06-02T10:07:22+03:00
Общество

Митрополит Чувашский и Чебоксарский Варнава скончался от осложнений, вызванных covid-19

Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси
Лика ИСАЕВА
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Варнава (Кедров), скончался 1 июня. Фото с сайта правительства ЧувашииВарнава (Кедров), скончался 1 июня. Фото с сайта правительства Чувашии
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Скончавшийся 1 июня митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава стал жертвой пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

- Митрополит Варнава (Кедров) скончался 1 июня, на 90-м году жизни, после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - уточнили на официальном сайте Патриархата.

Назначили временного управляющего Чебоксарской епархией, им стал митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Иоанн возглавит чин погребения новопреставленного митрополита Варнавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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