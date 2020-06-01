В Казани гаишники врезались в иномарку понятой: тест показал девушка-водитель употребляла наркотик

Не история, а целый детективный роман с продолжением разыгрался поздно вечером 30 мая на проспекте Ямашева в столице Татарстана. Инспекторы ДПС остановили автомобиль, у которого было затонировано лобовое стекло. Не полностью, а сверху сантиметров на 20, чтобы прямые солнечные лучи не слепили водителя.

Водитель возмутился, что в протокол начали записывать основные показания "на глазок" - длина тонировки, светопропускаемость. От подписи такого документа он категорически отказался, и тогда гаишники решили привлечь понятых. Для этого полицейские остановили проезжавшую мимо "Хонду". В это время к месту происходящего подъехал другой экипаж ДПС.

В салоне "Хонды" кроме девушки-водителя оказалось еще и ее сестра. Их обеих попросили засвидетельствовать то, что владелец автомобиля с тонировкой отказывается подписать протокол о выявленных нарушениях.

Девушки согласились - отказ услышали собственными ушами, в этой процедуре ничего незаконного не усмотрели, и поставили свои подписи. Их поблагодарили и пожелали счастливого пути. Но далеко уехать сестры не смогли - в их иномарку врезался тот самый патрульный экипаж ДПС, который приехал на помощь коллегам.

Они хотели ретироваться после того, как остановленный водитель усмотрел на лобовом стекле их служебного авто такую же тонировку, за которую ему только что выписали штраф, и начал задавать неудобные вопросы. Гаишники начали сдавать назад и влетели в понятых.

А дальше произошло то, что вызвало возмущение сестер. Так, которая находилась за рулем, оказалась студенткой медицинского университета Викторией Кушаревой. Она-то и написала о произошедшем в соцсети. По закону после ДТП со служебной автомашиной оба водителя должны пройти медосвидетельствование, и девушка согласилась. Анализы сдавали на Сеченова, 6, в наркодиспансере. Кушарева отмечает, что ей выдали уже ранее вскрытый контейнер для забора анализов.

- Я потребовала выдать мне нормальную, не вскрытую баночку, но мне отказали, сказали, у нас все нормальное! - возмущается девушка. - В итоге показало, что я употребляла запрещенное вещество - марихуану.

Сейчас студентка считает, что ее просто подставили. Когда она потребовала выдать ей копии документов об аварии, ей отказали - виновница ДТП ведь не она, значит, не положено. Когда спустя два часа Виктория оказалась дома, то по ее словам, она сделала новый тест, купив его в аптеке. Результат отрицательный - утверждает девушка. Тем временем та самая первая проба уже отправлена на дополнительное исследование в лабораторию наркологического диспансера.

- По факту столкновения патрульного автомобиля с иномаркой "Хондой" в МВД Татарстана проводится служебная проверка, - сообщили в МВД Татарстана. - Если вина сотрудника ДПС будет доказана, то он понесет наказание, его непосредственное руководство также понесет дисциплинарную ответственность.

Историю с аварией и тестом взяли под свой контроль и в прокуратуре Татарстана. Надзорное ведомство проводит свою проверку.