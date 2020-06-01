«Это маленькая победа над вирусом»: На матчи «Рубина» допустят чуть более 4 тысяч болельщиков

Нынешней весной болельщики изрядно соскучились по футболу. Большинство турниров были приостановлены из-за пандемии коронавируса. На паузу ушел и российский футбол.

Все, чем довольствовались любители спорта - это просмотр по телевизору матчей чемпионата Белоруссии (единственная страна в Европе, где не стали приостанавливать спортивные мероприятия, - Ред.) или следить по интернету за чемпионатом Никарагуа, где также продолжался сезон.

ПЯТЬ МАТЧЕЙ ДОМА

Постепенно из «спячки» начали выходить и другие мировые лиги. Так, уже можно увидеть футбол в Германии, Сербии, на Украине. Не за горами и рестарт российской Премьер-Лиги. Напомним, что первый после трехмесячного перерыва тур в нашей стране намечен на 21 июня. Точного расписания матчей пока нет.

В этом сезоне казанский клуб сыграет дома пять матчей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Впрочем, казанским болельщикам есть ради чего ждать возвращения футбола. В оставшиеся восемь туров «Рубин» пять матчей сыграет дома. Среди соперников борющиеся за Лигу Чемпионов «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов», забуксовавший, но пытающийся попасть в еврокубки «Спартак» и довольно неудобный для «Рубина» «Оренбург».

Еще одна радостная новость для любителей футбола. Тогда как в большинстве стран Европы сезон возобновили без зрителей, в России на трибуны будут пускать болельщиков. Правда, речь идет только о 10% от полной заполняемости стадиона.

Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.Фото: Алина НИЗАМОВА

"У НАС И В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ СТОЛЬКО СОБИРАЛОСЬ"

В связи с этим, «Рубин» оставшиеся пять матчей сезона проведет на «Ак Барс Арене», которая вмещает более 45 тысяч человек. Путем нехитрых подсчетов получается, что увидеть в живую матчи смогут примерно 4,5 тысяч человек.

– То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили - всех рассадить на несколько метров. 10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысяч человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас, – прокомментировал допуск фанатов на трибуны полузащитник Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме.

Болельщики по-разному реагируют на возможность прийти на матчи казанцев. Так, в комментариях в соцсетях пишут:

«Приду. В маске, в перчатках, в чем там ещё Роспотребнадзор обяжет, но приду на стадион»

«Если 10%, то это целых 4500 зрителей. У нас и в обычное время примерно столько собиралось на аутсайдеров, так что особой разницы не заметим»

«Я за футбол без зрителей на время болезни. Посмотрю по телевизору».

Меж тем, команда продолжает готовиться к возобновлению сезона. Напомним, что уже 22 мая «Рубин» объявил о прибытии в Казань последних иностранных футболистов. Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили преодолели весь путь из Грузии в столицу Татарстана на автомобиле. Мера связана с введением ЧС на территории Грузии. В стране действует запрет на авиасообщение.

Единственным игроком, кто по-прежнему не находится в Казани, остается Константин Плиев, у которого выявили положительный тест на коронавирус, он лечится в родном Владикавказе. Позже коронавирус подтвердился у защитника Николая Пояркова. Напомним, что наставник казанцев Леонид Слуцкий, в отличие от самого клуба, выступал против возобновления сезона.

Болельщики по-разному реагируют на возможность прийти на матчи казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

МИНУС ТРИ ИГРОКА

Кроме того, в казанском клубе решили отказаться от услуг трех игроков. «Рубин» покинули полузащитники Александр Ташаев и Ника Кипиани, а также форвард Бека Микелтадзе. У первого закончился срок аренды и он возвращается в московский «Спартак», у двух последних закончились контракты с клубом.

Ника Кипиани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Бека Микелтадзе перешел в «Рубин» летом 2019 года, сыграл за казанскую команду 11 матчей, во 2-м туре РПЛ отметился победным голом в ворота «Динамо». Ника Кипиани также перешел в «Рубин» летом 2019 года, принял участие в трех матчах Премьер-лиги. Зимой оба игрока отправились в аренду в волгоградский «Ротор».

Бека МикелтадзеФото: Алина НИЗАМОВА

Александр Ташаев перешел в «Рубин» 2 сентября на правах аренды из московского «Спартака», сыграл за татарстанскую команду 7 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

Александр Ташаев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Напомним, что на данный момент «Рубин» с 23 очками занимает 14 место в турнирной таблице. Чтобы не вылететь из Премьер-Лиги казанцам достаточно не опуститься строчкой ниже. Переходных матчей за право остаться в элитном дивизионе в нынешнем году не будет. Причина в том, что турнир в ФНЛ (вторая по силе лига страны, - Ред.), в отличие от Премьер-Лиги, был завершен досрочно.