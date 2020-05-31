За минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Набережных Челнов (20 человек). Оставшиеся из Казани (18), Нижнекамского района (6), Пестречинского района (2), Тукаевского района (2), Нурлатского района (2), Камско-Устьинского района (1), Чистопольского района (1).

- Все случаи контактные. 20 человек госпитализировано, 32 - получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди инфицированных два человека от 18 до 30 лет, 19 - от 30 до 50 лет, 19 - от 50 до 60 лет, 6 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет.

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 3194 людям. Большая часть из них - 2616 человек - выздоровели, еще 10 - скончались.