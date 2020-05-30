2020-05-30T17:10:42+03:00
Общество

«Тебя посадят, твою маму посадят»: в Казани малолетние дети с ножами устроили «разборки»

У некоторых из них были еще и палки
Олег ЛУГОВОЙ
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Мальчики утверждали, что могут и зарезать.Мальчики утверждали, что могут и зарезать.
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В Казани немало уже шума наделало видео с участием малолетних детей (так как дело касается несовершеннолетних мы не стали его публиковать – Ред.). На нем мальчики в возрасте около 10 лет устроили во дворе «разборки». При этом одни из них вооружились палками, а другие ножами. Последние угрожали тем, что могут зарезать.

- Тебя посадят, твою маму посадят, - ответил на это один из мальчиков.

Чем закончилась данная «разборка» и что послужило причиной конфликта, решить который дети решили с помощью ножей, неизвестно.

Выяснением обстоятельств произошедшего теперь займется прокуратура. Глава надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков уже дал поручение провести проверку по факту «разборки» детей с ножами.

- В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также родителей (законных представителей) на предмет надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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