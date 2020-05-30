В Ульяновской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом

На 30 мая в Ульяновской области выявлено еще 98 зараженных коронавирусом, об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Летальных же случаев от COVID-19 в регионе за последние сутки не зафиксировано. Также за этот период из больниц были выписаны 66 человек, которые победили коронавирус.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области выявлен 2 369 случаев заражения COVID-19, 8 пациентов скончались.