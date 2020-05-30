В Марий Эл число погибших от корорнавируса достигло 13 человек

На 30 мая в марий Эл были зафиксированы две новые смерти от короанвируса. Кто были эти пациенты пока неизвестно.

В свою очередь за последние сутки в республике было зафиксировано еще 44 случая заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Также известно, что накануне из больниц республики были выписаны 32 человека, которые победили короанвирус.

Так, с начала пандемии в Марий Эл выявлено 1733 зараженных COVID-19,, 1358 из них уже выздоровели, а 13 - скончались.