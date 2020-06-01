2020-06-01T17:16:18+03:00
Общество

"Мама" экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева: "Доказать родство я могу при помощи ДНК, но сына кремировали"

Жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова наняла адвокатов и надеется получить 200 миллионное наследство певца [фото]
Софья ВАЛЕЕВА
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По словам женщины, она узнала сына во время одного из концертов по телевидению, нашла адрес, написала, он ответил.По словам женщины, она узнала сына во время одного из концертов по телевидению, нашла адрес, написала, он ответил.Фото: Из личного архива героя публикации
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В борьбу за наследство скончавшегося в июне 2017 года экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева надеется вступить жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова. 61-летняя женщина уверяет окружающих, что Олег - это ее сбежавший в 15 лет сын Руслан. Она узнала его во время одного из концертов по телевидению, нашла адрес, написала.

Потерянного сына Масхуда Минидарова искала много лет. Фото: Из личного архива героя публикации

Потерянного сына Масхуда Минидарова искала много лет.Фото: Из личного архива героя публикации

К удивлению всех, Олег ответил. Может, пожалел потерявшую сына женщину, теперь про это у него уже не спросить. Но эта "дружба" продолжалась 15 лет. Масхуда получала от его фотографии с автографами, небольшие сувениры.

Женщина рассказывала, что у Руслана (по словам женщины, так звали Олега во время жизни в Татарстане - Ред.) были непростые отношения с отчимом, и это стало решающим моментом. Однажды он уехал вместе с друзьями, и "мама" увидела "сына" спустя много лет на сцене. Вот только Руслан-Олег перекрасил волосы, но "разве материнское сердце обманешь"?

- Почему сменил имя? Это был псевдоним, потому что русская группа "Иванушки". Не хотел носить фамилию отца, на то были причины, - пояснила "Комсомолке" Масхуда Минидарова.

Масхуда получала от певца его фотографии с автографами, и небольшие сувениры. Фото: Из личного архива героя публикации

Масхуда получала от певца его фотографии с автографами, и небольшие сувениры.Фото: Из личного архива героя публикации

После смерти Яковлева осталось большое наследство - три квартиры на общую сумму в 200 миллионов рублей.

Масхуда уверена, что она имеет право претендовать на эти деньги, надо только доказать близкое родство. Но после смерти Олега Яковлева кремировали. Минидаровой могли бы помочь оставленные в московской частной клинике ДНК артиста, но доступа к этим материалам женщине никто не представляет.

- Однажды Олег в интервью сказал одной журналистке, что накопил деньги и квартиры, чтобы после его смерти родственникам что-то осталось, я ему тогда сказала "Сынок, зачем ты думаешь сейчас о смерти?", - поделилась с "Комсомолкой" Масхуда. - Но он тогда как-то ушел от конкретного ответа. Сейчас все вокруг его имени хотят поживиться. У меня три адвоката - здесь, в Зеленодольске, в Казани и в Москве. Мне никто не отдает свидетельство о смерти Олега, а без этого документа я не могу подать в суд. Сейчас первым этапом мы требует выдать мне свидетельство о его смерти, и во время второго этапа будем требовать через суд получить его биологические материалы, чтобы доказать наше родство. Конечно, можно попробовать взять их и с его концертных костюмов, но где они находятся? Мне тоже не дают и не говорят. Я опасаюсь, что их успели обработать и мы теперь мало, что сможем с них изъять. Это, скорее всего сделано для того, чтобы помешать мне вступить в наследство. Да они все (наследники, - Ред.) сейчас и сами запутались, кто из них кому кем приходится.

61-летняя женщина уверяет окружающих, что Олег - это ее сбежавший в 15 лет сын Руслан. Фото: Из личного архива героя публикации

61-летняя женщина уверяет окружающих, что Олег - это ее сбежавший в 15 лет сын Руслан.Фото: Из личного архива героя публикации

Пенсия Масхуды Минидаровой - всего чуть более 8 тысяч рублей. Она считает, что эти деньги - 200 миллионов рублей, должны достаться прямым родственникам Яковлева, то есть ей. Но время уходит - по истечении трех лет биоматериалы должны уничтожить. Произойдет это летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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