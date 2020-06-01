"Мама" экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева: "Доказать родство я могу при помощи ДНК, но сына кремировали"

В борьбу за наследство скончавшегося в июне 2017 года экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева надеется вступить жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова. 61-летняя женщина уверяет окружающих, что Олег - это ее сбежавший в 15 лет сын Руслан. Она узнала его во время одного из концертов по телевидению, нашла адрес, написала.

Потерянного сына Масхуда Минидарова искала много лет.Фото: Из личного архива героя публикации

К удивлению всех, Олег ответил. Может, пожалел потерявшую сына женщину, теперь про это у него уже не спросить. Но эта "дружба" продолжалась 15 лет. Масхуда получала от его фотографии с автографами, небольшие сувениры.

Женщина рассказывала, что у Руслана (по словам женщины, так звали Олега во время жизни в Татарстане - Ред.) были непростые отношения с отчимом, и это стало решающим моментом. Однажды он уехал вместе с друзьями, и "мама" увидела "сына" спустя много лет на сцене. Вот только Руслан-Олег перекрасил волосы, но "разве материнское сердце обманешь"?

- Почему сменил имя? Это был псевдоним, потому что русская группа "Иванушки". Не хотел носить фамилию отца, на то были причины, - пояснила "Комсомолке" Масхуда Минидарова.

Масхуда получала от певца его фотографии с автографами, и небольшие сувениры.Фото: Из личного архива героя публикации

После смерти Яковлева осталось большое наследство - три квартиры на общую сумму в 200 миллионов рублей.

Масхуда уверена, что она имеет право претендовать на эти деньги, надо только доказать близкое родство. Но после смерти Олега Яковлева кремировали. Минидаровой могли бы помочь оставленные в московской частной клинике ДНК артиста, но доступа к этим материалам женщине никто не представляет.

- Однажды Олег в интервью сказал одной журналистке, что накопил деньги и квартиры, чтобы после его смерти родственникам что-то осталось, я ему тогда сказала "Сынок, зачем ты думаешь сейчас о смерти?", - поделилась с "Комсомолкой" Масхуда. - Но он тогда как-то ушел от конкретного ответа. Сейчас все вокруг его имени хотят поживиться. У меня три адвоката - здесь, в Зеленодольске, в Казани и в Москве. Мне никто не отдает свидетельство о смерти Олега, а без этого документа я не могу подать в суд. Сейчас первым этапом мы требует выдать мне свидетельство о его смерти, и во время второго этапа будем требовать через суд получить его биологические материалы, чтобы доказать наше родство. Конечно, можно попробовать взять их и с его концертных костюмов, но где они находятся? Мне тоже не дают и не говорят. Я опасаюсь, что их успели обработать и мы теперь мало, что сможем с них изъять. Это, скорее всего сделано для того, чтобы помешать мне вступить в наследство. Да они все (наследники, - Ред.) сейчас и сами запутались, кто из них кому кем приходится.

61-летняя женщина уверяет окружающих, что Олег - это ее сбежавший в 15 лет сын Руслан.Фото: Из личного архива героя публикации

Пенсия Масхуды Минидаровой - всего чуть более 8 тысяч рублей. Она считает, что эти деньги - 200 миллионов рублей, должны достаться прямым родственникам Яковлева, то есть ей. Но время уходит - по истечении трех лет биоматериалы должны уничтожить. Произойдет это летом 2020 года.