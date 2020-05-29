Последние дни мая порадуют татарстанцев теплом. Так, из-за того, что республика находится в поле повышенного атмосферного давления, дождей не ожидается. И такая погода продержится до субботы включительно. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Что же касается тепла, то сегодня, 29 мая, днем ожидается от +21 до +26 градусов; в субботу – от +24 до +29.

А вот уже в воскресенье, 31 мая, погода изменится. Она будет формироваться под влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. В Татарстан вновь вернуться дожди – от небольших до сильных, днем ожидаются грозы. При этом усилится ветер – до 20 м/с. Из-за плотной облачности и дождя снизится температура воздуха – днем от +16 до +21.

В итоге лето 2020 в Татарстане начнется с похолодания. Так, в понедельник, 1 июня, после прохождения холодного атмосферного фронта республика окажется в тыловой части циклона. В регион придут холодные ветра. Ожидается облачная погода с дождями, днем максимум +17 градусов. Во вторник, 2 июня, погода не улучшится. Температурный фон вновь окажется ниже нормы на 4-5 градусов.