2020-05-29T13:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

На 29 мая в Татарстане коронавирусом заразились еще 53 человека

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 3079 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 3079 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 29 мая в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 53 человек. 13 из них были госпитализированы, 40 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Большинство зараженных - жители Казани (27). Остальные из Набережных Челнов (17), Тукаевского района (2), Алькеевского района (1), Елабужского района (1), Заинского района (1), Зеленодольского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1) и Менделеевского района (1). Все они ранее контактировали с инфицированными.

Известно, что среди заболевших шестеро несовершеннолетних, 9 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 5 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет, 1 - от 80 до 90 лет.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 3079 случаев COVID-19. На данный момент 2482 человека выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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