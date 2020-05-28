2020-05-28T14:32:03+03:00
Общество

В Казани пенсионера после выписки из больницы "скорая" привезла в подъезд к соседям

При этом людей не предупредили о том, что 86-летний пациент переболел коронавирусом
Ирина ЛЕСКОВА
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По данному факту Минздрав Татарстана начал служебную проверку.По данному факту Минздрав Татарстана начал служебную проверку.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница одной из многоэтажек в столице Татарстана рано утром оказалась в непростой ситуации. В выходные к дверям подъездного тамбура "скорая помощь" доставила ее соседа - 86-летнего пенсионера. Мужчина месяц находился в больнице. В тот день, по словам женщины, его выписали и привезли домой. Вот только известить племянника пенсионера, что дедушку везут по месту регистрации, никто не удосужился. В итоге медиков и выздоровевшего пенсионера встретили закрытые двери - своих ключей у мужчины не было.

Медсестра, сопровождавшая мужчину, торопилась. Она передала его личные документы, в том числе и выписку из больницы, соседям и уехала. Лишь взглянув на бумаги молодая семья с ребенком узнала, что пенсионер все это время лечился от коронавируса. При этом в тех же бумагах значилась рекомендация - пациенту необходимо исключить контакты с детьми.

- Мы вынуждены были оставить соседа на стуле в тамбуре, - пояснила Ангелина Облак "Комсомолке". - Тем временем совместно с другими соседями нам удалось найти номер телефона племянника, и тот приехал через некоторое время, забрал своего родственника. При этом номер телефона племянника в больнице был, он его сам передавал для связи.

По факту такой "выписки и довоза" экс-пациента больницы в Минздраве Татарстана сейчас проводят служебную проверку.

- Действительно, пациента могут выписать из временного инфекционного госпиталя только после двух отрицательных результатов теста на коронавирус. После этого пациент получает выписку и доставляется домой. Для окружающих он не представляет опасности. В рекомендациях указано исключить контакты с детьми, так как дети могут являться бессимптомными носителями вируса и такой контакт может нести опасность в первую очередь для пожилых граждан, если их, к примеру, будут навещать внуки. Со слов медработника, который доставил пациента до места жительства, соседку предупредили о том, где лечился дедушка и показали выписку, что он здоров, - объяснили в Минздраве Татарстана.

"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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