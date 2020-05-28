Анна Котова-Дерябина: «Позвольте себе немного полениться»

Режим самоизоляции вывел в топы формат скринлайф-сериала, где все действие происходит в режиме онлайн, а актеры появляются на экране как во время zoom-конференции. Уже сейчас в эфире ТНТ выходит именно такой сериал под названием «СидЯдома», где одну из главных ролей исполнила Анна Котова-Дерябина. В интервью актриса рассказала чего ей больше всего не хватает на самоизоляции, что она сделает первым делом, после отмены карантина и почему нужно хоть изредка дать себе немного полениться.

Фото: ТНТ

- Сложно ли сниматься в таком формате, и как происходит работа над сериалом на удаленке?

- Скорее это не сложно, а забавно. Сложности, если и возникают, то технические: правильно выставить кадр, следить, чтобы не ушел свет. Мы встречаемся в zoom-конференции с режиссером, продюсером, сценаристом. Снимаем историю при помощи своих гаджетов, а они уже утверждают сцену, костюмы, грим. Дальше начинается съемка и опять же в zoom присутствует актер, с которым по сценарию происходит взаимодействие.

Фото: ТНТ

- Удалось ли вам в режиме самоизоляции освоить что-то новое? Если да, то что это?

- Я прошла одни онлайн-курсы по финансам, давно у меня был интерес к этой теме. Еще в запасе есть парочка курсов, но они уже относятся к работе над собой, саморазвитию, что-то вроде арт-терапии.

- Есть ли у подобного формата будущее или же интерес к скринлайфу исчезнет вместе с карантином?

- Он уже существовал до этого, просто сейчас этот формат стал чрезмерно актуальным. Он останется, не исчезнет, возможно уже не будет пользоваться такой же бешеной популярностью, как сейчас. Свою нишу он занял, при весьма не затратном производстве, на выходе можно получить популярный продукт.

- Что вы сделаете первым делом после того, как выйдете из режима самоизоляции?

- Очень люблю пешие прогулки по Москве, особенно летом. Прямо с утра и до вечера. Гулять, гулять, гулять!

- Кто-то боится коронавируса и соблюдает все рекомендации, кто-то относится к нему легкомысленно и считает, что это все раздуто? Вы какую позицию занимаете в этом вопросе?

- Безусловно, вирус существует и отрицать это было бы странно. Я соблюдаю элементарные правила безопасности (мою руки, ношу маски и перчатки в общественных местах), но при этом не впадаю в крайности: выхожу на улицу, дышу свежим воздухом. Это просто необходимо. Сидение дома без кислорода ни к чему хорошему не приведет. Опять же, для иммунитета нужно дышать и заниматься физическими упражнениями. Так что до магазина пройтись пешком вполне возможно, но опять же, в разумных пределах и с соблюдением правил безопасности.

- Чего вам больше всего не хватает в режиме самоизоляции? По чему из «прошлой» жизни вы скучаете больше всего?

- Ну, наверное, по свободе и спокойствию, по каким-то психологическим моментам. Вроде бы у ближайшего окружения все в порядке, но ситуация стрессовая, хочется, чтобы это скорее всех миновало, так что скучаю по спокойствию и внутренней свободе, когда не надо думать о новой маске или переживаешь из-за новостей.

Фото: ТНТ

- Во время карантина многие жалуются, что им совершенно ничего не хочется делать. Как вы боритесь с ленью, если, конечно, она вас преследует?

Это нормальное явление, нужно себе просто разрешать лениться и ничего не делать. В том, чтобы бороться и заставлять себя нет ничего хорошего, в таком случае будешь находиться в постоянной фрустрации, поэтому я разрешаю себе лень. Не хочется делать — не делаю. День, два, три и после этого ты присыщаешься и уже далее возникает желание что-либо поделать. Так что все дело в принятии своего желания полениться, в этом мой секрет.

- Как вы поддерживаете физическую форму, находясь дома?

- Я, конечно, не так сильно ее поддерживаю. Стараюсь делать зарядку, суставную гимнастику, конечно, не каждый день, но регулярно. Я планировала делать ежедневные пробежки, но никак не получается, раз в неделю поделаю и забрасываю, на следующей неделе еще трижды и снова бросаю. Двигаться получается не так много, да, я немного поправилась и считаю, что это нормально. Ничего в этом страшного нет, главное не выходить за рамки разумного. Но двигаться необходимо, если не для формы, то хотя бы для физического здоровья.

«СидЯдома», со понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ