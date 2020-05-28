2020-05-28T10:10:43+03:00
Происшествия

В страшной аварии в Татарстане погибли три брата

Их внедорожник "Нива" вылетел на встречку и врезался в грузовик
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла сегодня, 28 мая, в 00.30 на 28 километре автодороги "Казань-Ульяновск" на территории Верхне-Услонского района республики. На большой скорости на встречку вылетел внедорожник ВАЗ-21214. Сила удара была такова, что все трое из салона "Нивы" погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

При разборе на месте происшествия выяснилось, что в "Ниве" ехали три брата из Кайбицкого района. За рулем был младший, 26-летний мужчина. Водительских прав он никогда не получал, но его уже не раз задерживали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана за рулем автомобилей. Кстати, автомобиль, в котором разбились братья, принадлежал ему.

Сам водитель и два его пассажира в возрасте 36 и 30 лет проигнорировали правила дорожного движения и не пристегнулись ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновске автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на “красный”
В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч штук молодой стерляди
В Чувашии иномарка вылетела на разделительное кольцо и врезалась в магазин, водитель погиб
В Татарстане беременную женщину с болью в животе сопроводили в больницу инспекторы ДПС
В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
В Чувашии иномарка врезалась в телегу, пострадали пять человек
В Татарстане многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю
В Казани пропал 43-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи
Размеры штрафов за сжигание сухой травы и мусора в Чувашии
Прокуратура обнаружила нарушения санэпидправил на кондитерской фабрике "Акульчев"
В Татарстане начали продавать очередь в МФЦ
В Ульяновской области 10% медиков, работающих с зараженными коронавирусом, находятся в депрессии
В Казани все автобусы выйдут на маршруты с 1 июня
В Чувашии “пьяный” мотоциклист упал и сломал челюсть
В Татарстане депутата заподозрили в махинациях с землей на 3,2 миллиона рублей
В Татарстане “путинские" выплаты могут получить более 770 тысяч детей
Самая дорогая квартира под аренду в ПФО находится в Казани
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания
«Ак Барс» покидают два нападающих
В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера из силовых органов