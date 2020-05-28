В страшной аварии в Татарстане погибли три брата

Страшная авария произошла сегодня, 28 мая, в 00.30 на 28 километре автодороги "Казань-Ульяновск" на территории Верхне-Услонского района республики. На большой скорости на встречку вылетел внедорожник ВАЗ-21214. Сила удара была такова, что все трое из салона "Нивы" погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.

При разборе на месте происшествия выяснилось, что в "Ниве" ехали три брата из Кайбицкого района. За рулем был младший, 26-летний мужчина. Водительских прав он никогда не получал, но его уже не раз задерживали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана за рулем автомобилей. Кстати, автомобиль, в котором разбились братья, принадлежал ему.

Сам водитель и два его пассажира в возрасте 36 и 30 лет проигнорировали правила дорожного движения и не пристегнулись ремнями безопасности.