2020-05-27T16:44:29+03:00
Общество

Расписание ЕГЭ в Казани 2020: когда пройдут экзамены и по каким предметам

Пандемия коронавируса изменила привычные временные рамки проведения единого государственного экзамена
Алина ГАБДУЛИНА
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Апелляции после экзаменов во возможности будут проходить в дистанционном формате.Апелляции после экзаменов во возможности будут проходить в дистанционном формате.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пандемия коронавируса длится в России уже несколько месяцев. Сейчас ситуация стабилизировалась, но ряд ограничений все равно действует во избежание резкого роста числа зараженных. Меры коснулись и единого государственного экзамена 2020 (ЕГЭ), которые ежегодно сдают сотни тысяч одиннадцатиклассников страны. Среди них, конечно, школьники Казани.

Основная волна будет проходить с 29 июня по 25 июля, вторая - с 3 по 8 августа. Такие дату обнародовал Рособрнадзор страны.

ОСНОВНАЯ ВОЛНА

Расписание ЕГЭ в Казани 2020: 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены; 3 июля - экзамены по географии, литературе и информатике; 6 и 7 июля - экзамены по русскому языку; 10 июля - экзамен по профильном математике; 13 июля - экзамены по истории и физике; 16 июля - экзамены по обществознанию и химии; 20 июля - экзамены по биологии и иностранному языку (письменная часть); 22 и 23 июля - экзамены по иностранному языку (устная часть).

24 июля - резервный день для экзаменов по всем предметам, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля - резервный день по всем предметам.

ВТОРАЯ ВОЛНА

В августе сдать ЕГЭ смогут те, у кого была уважительная причина не сделать этого во время основной волны. Так,3 августа пройдут экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории и иностранному языку (устная часть). 5 августа - экзамен по русскому языку. 7 августа - экзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике и иностранному языку (письменная часть).

8 августа станет резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, что ЕГЭ по базовой математике в этом году не будет.

- Нас часто спрашивают не только про маски, но и про перчатки. Представляете, каково это, просидеть в июле в перчатках 4 часа? И в масках в том числе - это непросто. С Роспотребнадзором у нас отработана такая рекомендация: в "тяжелых" регионах местные власти сами будут принимать решение, надо это или нет. В тех регионах, где опасности заражения нет, инфекция на летний период приобрела формат, скажем так, нулевой, использовать эти средства необходимости не будет. Это выбор субъектов. Мы сейчас одну жесткую формулу дать всем не можем. Поэтому рекомендации максимально общие и простые, - тем временем отметил врио главы Рособрнадзора России Анзор Музаев.

К слову, апелляции после ЕГЭ в Казани 2020 по возможности будут проходить в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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