2020-05-27T17:45:33+03:00
Происшествия

Бунт в обсервации Казани: вахтовики попытались разгромить санаторий "Ливадия" и сбежать

На выходе их встретил ОМОН
Софья ВАЛЕЕВА
Поделиться:
Вахтовики пытались сбежать из обсерватораВахтовики пытались сбежать из обсерватораФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

ЧП в обсерваторе казанского санатория "Ливадия" произошло, 26 мая, в 14.00. Сначала прогремела пожарная сигнализация, раздался звон разбитого стекла, а затем мужские крики и звуки ударов по двери.

Территорию обсерватора охраняли сотрудники ОМОН Росгвардии Татарстана, и они сразу отреагировали на сигнал. Дело в том, что в "Ливадии" на карантине находятся 170 вахтовиков, прибывших 22 мая спецрейсом из Амурской области.

Их разместили в обсерватор на 14 дней, взяли тесты на коронавирусную инфекцию. Но 26 мая некоторым мужчинам надоело заточение. Изрядно выпив они решили выйти на улицу. Операцию провернули по всем правилам диверсионной работы: разбили стекло, включили пожарную сигнализацию и начали колотить кулаками по двери, требуя ее открыть. На шум прибежали остальные вахтовики.

Устроивших бунт и попытавшихся выбраться из обсервации остановил ОМОН. Часть дебоширов разошлась по своим номерам, послушавшись уговоров спецназа, а восьмерых пришлось задержать. Им провели медосвидетельствование, и затем доставили в отдел полиции, где на каждого составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Среди задержанных - жители Омской и Тюменских областей, а также Башкирии.

- В ходе несения службы по охране общественного порядка на территории санатория «Ливадия» сотрудники Росгвардии пресекли попытку граждан несанкционированно покинуть территорию обсерватора. Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане “путинские" выплаты могут получить более 770 тысяч детей
Самая дорогая квартира под аренду в ПФО находится в Казани
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания
«Ак Барс» покидают два нападающих
В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера из силовых органов
В Казани начали проводить пешеходные экскурсии по Арскому кладбищу
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Чебоксарах автобус сбил пятилетнего ребенка
В чувашской Козловке уличную сцену благоустроят за 6 миллионов рублей
«Рубин» вернет болельщикам часть платы за абонементы
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Малоимущие семьи Ульяновской области будут получать медицинские маски и перчатки бесплатно
Чувашия купит 15 школьных автобусов за 33,7 миллиона рублей
В Ульяновской области иномарка сбила 7-летнего ребенка
В Татарстане в результате удара молнии загорелся частный дом
В Казани иномарка сбила на "зебре" женщину-пешехода
В Марий Эл УФСИН впервые провел прием сидящих в колониях по телефону
В Чувашии создадут Институт развития
Житель Йошкар-Олы срезал с ноги отслеживающий браслет и попытался сдать его в комиссионку
В Марий Эл создадут управление капительного строительства
В Ульяновске спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Сергей Шойгу: в Казани массово модернизируют бомбардировщики Ту-22МЗ
В Татарстане 92-летняя пенсионерка упала в погреб и не могла сама выбраться
В Татарстане сотрудники ГИБДД отговорили девушку от суицида
В Йошкар-Оле мужчину шантажировали его же интимными фотографиями