Бунт в обсервации Казани: вахтовики попытались разгромить санаторий "Ливадия" и сбежать

ЧП в обсерваторе казанского санатория "Ливадия" произошло, 26 мая, в 14.00. Сначала прогремела пожарная сигнализация, раздался звон разбитого стекла, а затем мужские крики и звуки ударов по двери.

Территорию обсерватора охраняли сотрудники ОМОН Росгвардии Татарстана, и они сразу отреагировали на сигнал. Дело в том, что в "Ливадии" на карантине находятся 170 вахтовиков, прибывших 22 мая спецрейсом из Амурской области.

Их разместили в обсерватор на 14 дней, взяли тесты на коронавирусную инфекцию. Но 26 мая некоторым мужчинам надоело заточение. Изрядно выпив они решили выйти на улицу. Операцию провернули по всем правилам диверсионной работы: разбили стекло, включили пожарную сигнализацию и начали колотить кулаками по двери, требуя ее открыть. На шум прибежали остальные вахтовики.

Устроивших бунт и попытавшихся выбраться из обсервации остановил ОМОН. Часть дебоширов разошлась по своим номерам, послушавшись уговоров спецназа, а восьмерых пришлось задержать. Им провели медосвидетельствование, и затем доставили в отдел полиции, где на каждого составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Среди задержанных - жители Омской и Тюменских областей, а также Башкирии.

- В ходе несения службы по охране общественного порядка на территории санатория «Ливадия» сотрудники Росгвардии пресекли попытку граждан несанкционированно покинуть территорию обсерватора. Все нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии Татарстана.