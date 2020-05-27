У еще одного защитника «Рубина» подтвердился коронавирус

По прилету в Казань все игроки «Рубина», включая вернувшихся из-за границы легионеров, сдали тест на коронавирус. У защитника Николая Пояркова он оказался положительным.

Тест, который игрок сдал 18 мая в Казани, отправили на дополнительную проверку в лабораторию Новосибирска, где 21 мая заражение подтвердилось. Как сообщили в пресс-службе «Рубина», с другими футболистами и персоналом команды Поярков не контактировал.

Поярков в матче с «Зенитом».Фото: Алина НИЗАМОВА

Сейчас он находится на самоизоляции в казанской квартире. Напомним, ранее положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал защитник казанцев Константин Плиев, он продолжает оставаться дома в Северной Осетии.

– Оба футболиста чувствуют себя хорошо. Желаем Николаю и Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле! –говорится в сообщении клуба.

25 мая игроки, за исключением Плиева и Пояркова, тренерский штаб и персонал команды сдали повторный тест – результаты оказались отрицательными.

Матч с «Крыльями Советов» 8 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

Все футболисты с отрицательными результатами тестов могут приступать к тренировкам небольшими группами. 23 мая вышло постановление Кабмина Татарстана, согласно которому гражданам, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат, нет необходимости находиться на самоизоляции.