2020-05-27T11:34:52+03:00
Общество

Два президента Татарстана приняли участие в церемонии гашения почтовой марки «100-летие ТАССР»

Также Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву в этот день презентовали серебряную монету, которую Банк России выпустил к юбилею республики [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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27 мая в день образования Татарской АССР (ТАССР) прошла церемония торжественного гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летнего юбилея республики тиражом в 250 тысяч экземпляров.

В этом процессе приняли участие два президента Татарстана: первый - Минтимер Шаймиев и ныне действующий - Рустам Миннниханов.

На марке изображены герб Татарстана, национальный орнамент, достопримечательности республики, а также достижения региона в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Новую почтовую марку можно приобрести в почтовых отделениях.

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, дополнительно к выпуску почтового блока будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани.

- К юбилею республики Татарстан будет выпущен почтовый блок с надпечаткой. На почтовой миниатюре 2015 года серии «Гербы городов и субъектов Российской Федерации» выполнена надпечатка нового номинала и памятного текста. Добавлена надпись «100 лет» и новый номинал в размере 100 рублей. Также в соответствии с тематическим планом издания государственных знаков почтовой оплаты на 2020 год выпускается маркированный конверт «100-летие образования Республики Татарстан», - сообщили в пресс-службе президента Татрастана.

Также, в этот день уже Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву и действующему главе региона Рустаму Миннниханову презентовали трехрублевую серебряную монету. Ее также в честь 100-летия ТАССР выпустил Банк России – 3 тысячи экземпляров.

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба России, есть надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», дата: «2020 г.». Также там имеется обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева (Ag), проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте (31,1 г).

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец, с видом на Казанский кремль. Вверху — выполненный в технике лазерного матирования герб республики; имеются надписи, слева в две строки: «100 ЛЕТ», внизу по окружности: «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН».

Диаметр монеты 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Ее боковая поверхность рифленая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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