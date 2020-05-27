КОМБАЙНЫ РОСТСЕЛЬМАШ: ИДЕМ НА РЕКОРД!

Рекорд в сельском хозяйстве – это не просто цифры, не просто «догнать и перегнать» конкурента. Это борьба за то, чтобы не погиб ни один центнер урожая, чтобы в горячий уборочный сезон хлеб и другие культуры были собраны вовремя, на пике их зрелости.

Без качественной и современной техники в таком деле не обойтись. На помощь аграриям приходят агромашины крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш – тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Вот, к примеру, комбайны - главные герои предстоящего уборочного сезона. Одних только зерноуборочных комбайнов у компании - 8 моделей. Еще 4 модели - для уборки кормовых культур. Есть из чего подобрать оптимальный вариант для каждого хозяйства, ведь машины обладают разными типами МСУ, показывают разную маневренность и производительность. А вот что объединяет все модели Ростсельмаш, так это, по словам владельцев техники и людей, на ней работающих, ценовая доступность, надежность и простота. Не случайно в России уже около 70 процентов сельхозтехники, занятой в хозяйствах, - техника Ростсельмаш.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Другие хозяйства ищут в комбайнах, прежде всего, высокую производительность. Есть в линейке Ростсельмаш и такие машины. Это, например, зерноуборочный комбайн TORUM 750. С его помощью возможно убрать за один сезон свыше 2 тысяч гектаров культур! А за восьмичасовой рабочий день машина обмолачивает свыше 300 тонн зерна.

Буинский район, генеральный директор ООО «Авангард» Николай Григорьевич Курчаткин:

«У нас в ООО «Авангард» 22 единицы комбайнов Ростсельмаш. Сначала приобрели две единицы TORUM 750. В этом году, убедившись, что агромашина соответствует заявленным качествам, приобрели еще четыре. Довольны. Убираем урожай максимально быстро, потери, соответственно, маленькие. При этом расход топлива экономичный - производительность идет за счет определенных технических решений, таких как три точки обмолота или битерная наклонная камера. Плюс продумана система выгрузки - при объемном бункере разгружаться приходится реже, а сама выгрузка происходит очень быстро»

МАНЕВРЕННЫЙ «МАЛЫШ»

Новошешминский район, КФХ «Скоков». Генеральный директор КФХ «Скоков» Николай Александрович Скоков:

«Для своего хозяйства мы взяли комбайны с шестиметровыми жатками модели NOVA 340. - Прежде чем решиться на покупку, побывали на предприятии - производство внушило доверие, все серьезно и масштаб поражает. Один сезон с новой техникой уже за плечами. И могу сказать, что техника оправдала наши ожидания. У комбайна этой модели большая площадь обмолота, удобная регулировка решет. В целом агромашина простая, но сделана крепко. А главное для нашего хозяйства - это маневренность этой модели. Клиренс у NOVA 340 - 50 см, благодаря этому непроходимых мест для агромашины практически нет. Комбайн компактный, легко разворачивается на небольших площадях, поэтому для наших полей со сложным рельефом это просто находка»

Кстати, выпуская новые модели, компания давно работает в связке с партнерами - фермами, аграрными комплексами, малыми хозяйствами. Вся техника проходит испытания в реальных условиях, буквально «в поле». Именно поэтому агромашины Ростсельмаш отлично адаптируются к российским условиям.

ЭКОНОМИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛ

Одна из самых популярных универсальных моделей - зерноуборочный комбайн AСROS 595 PLUS. Он способен за сезон убрать более тысячи гектаров разных культур, от ранних зерновых до кукурузы и подсолнечника. Отличается бережной сепарацией и минимальными затратами на горючее.

Владелец такого комбайна Фанис Баязитович Шарафутдинов (КФХ «Шарафутдинов») считает, что сделал очень удачный выбор:

«Мы довольны машиной. Соотношение между ценой и качеством отличное! Техника показала себя в работе надежной. Нареканий в обслуживании не поступает. Качество уборки на высоте. И показатели по сбору урожая высокие»

…Уже наливаются силой в полях Татарстана ростки пшеницы и ржи, ячменя, кукурузы и других культур. Не за горами напряженный и ответственный для аграриев период сбора урожая. Это и время, когда агромашины Ростсельмаш готовы проявить свои лучшие качества при доступной для россиян цене - надежность и простоту в обслуживании, высокую производительность и экономичный расход топлива.