Главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина с юбилеем газеты поздравил руководитель «Татмедиа»

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас и в Вашем лице многочисленный коллектив редакции по случаю 95-летия газеты «Комсомольская Правда»!

Газета «Комсомольская Правда» является одним из самых популярных федеральных общественно-политических изданий, которое рассказывает о важнейших событиях в России и в мире, поднимает социально значимые проблемы, одновременно обеспечивая диалог власти и общества, помогая решать насущные вопросы своих читателей.

Сегодня «Комсомольская правда» – это не только печатное издание. Вы одними из первых освоили мультимедийные форматы работы СМИ, а интернет сайт под Вашим руководством уже долгие годы занимает лидирующие позиции в Рунете.

Во многом благодаря вашим организаторским способностям, компетентности, твердой приверженности принципам журналисткой этики, газета по праву считается одним из наиболее авторитетных, востребованных изданий, в том числе и в Республике Татарстан.

Уверен, что большой профессиональный опыт, высокие деловые качества будут и впредь помогать Вам в работе на благо нашей страны, и газета «Комсомольская правда» продолжит долгие годы пользоваться заслуженным вниманием читательской аудитории. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашему коллективу новых творческих решений, вдохновения, здоровья и благополучия!»

С уважением, Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев